Quien en su día era el albacea del partido fundado por Manuel Carrasco y Formiguera, la formación democristiana independentista, considera justificado que un templo en Cataluña no permita ondear ninguna bandera catalana. Es la opinión de Ramon Espadaler, exlíder de la desaparecida Unió Democràtica de Catalunya (UDC), exconsejero de Interior, cofundador de Units per Avançar, adláter del PSC y actual consejero de Justicia. Así lo aseguró en una entrevista en el programa decano de la televisión sobre política, «Aquí Parlem» de RTVE.

A preguntas del periodista Lluís Falgàs sobre la polémica de la expulsión por parte de la policía española y los Mossos d’Esquadra de seiscientos cantantes porque llevaban partituras con esteladas y querían cantar el himno nacional de Cataluña, Els Segadors, la tarde de la misa que el Papa, León XIV, ofició la semana pasada en Barcelona.

«La Sagrada Família lo ha dicho y yo lo respeto o comparto que no hay símbolos de ningún tipo, no hay banderas dentro de un acto litúrgico que es lo que se estaba haciendo», asegura Espadaler. «Los actos litúrgicos corresponden hacerlos a la Iglesia y lo que se hizo con la decisión policial es garantizar que este acto litúrgico se pudiera desarrollar tal y como fue con toda normalidad», añadió. De hecho, insistió en que el Gobierno había quedado «complacido» de la «sensibilidad del Papa» con los «símbolos como la lengua o Montserrat».

🗣️ El conseller de @justiciacat i Qualitat Democràtica @Ramon_Espadaler considera que no hi ha d'haver símbols de cap mena dins un acte litúrgic. #AquíParlem amb @LluisFalgas



🖥️ Veure ara: https://t.co/FgSHGlmrco pic.twitter.com/x8BLxWGD3h — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 14, 2026

Comunicado de seis agrupaciones

Por otra parte, seis agrupaciones corales de Cataluña -la Federació Catalana d’Entitats Corals, la Federació de Cors de Clavé, las Corals Joves de Catalunya, la Federació Catalana de Pueri Cantores, la Federació Coral de Girona Agrupació Coral Comarques de Girona y el Moviment Coral Català- emitieron un comunicado condenando la expulsión de los cantantes.

En un comunicado conjunto, consideran que las actitudes y comportamientos que se produjeron son «incompatibles» con los valores de respeto, convivencia, civismo, inclusión, libertad y democracia «que deben presidir cualquier actividad humana» y que, a juicio del colectivo, forman parte de las «palabras» que el Papa ha transmitido estos días. De hecho, recuerdan que la expulsión fue un acto de represión «más propio de otro momento histórico de mal recuerdo».