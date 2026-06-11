La expulsión de cientos de cantores durante el acto de bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia sigue generando una fuerte tormenta política. ERC y Junts han tomado medidas este jueves en el Congreso y el Senado para exigir explicaciones al gobierno español sobre una actuación policial que consideran injustificada y que vinculan a una vulneración de la libertad de expresión.

ERC habla de «censura preventiva»

Esquerra Republicana ha calificado el episodio de «control ideológico y censura preventiva» y ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados y el Senado para aclarar qué ocurrió. Además, los republicanos han solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la cámara alta. La formación considera que la actuación policial no respondió a criterios estrictamente de seguridad, sino a la voluntad de evitar cualquier expresión de la identidad nacional catalana en un acto con proyección internacional. ERC sostiene que los cantores participaban legalmente en la celebración y reclama que el gobierno español rinda cuentas por unos hechos que, a su parecer, afectan derechos fundamentales como la libertad de expresión y la participación cultural. La indignación republicana ya se había hecho visible esta misma mañana, cuando dirigentes del partido han exigido explicaciones también al gobierno municipal de Barcelona por la actuación llevada a cabo dentro del templo.

Junts lleva la cuestión hasta Pedro Sánchez

Junts también ha decidido elevar la presión política. El senador Eduard Pujol ha registrado una pregunta oral para que sea contestada directamente por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria del Senado. Entre las cuestiones formuladas, Junts pregunta si el ejecutivo considera que las esteladas son «un arma peligrosa que debe ser controlada, requisada y prohibida» y establece paralelismos con episodios históricos de represión contra el catalanismo, como los Hechos del Palau de 1960.

El portavoz del grupo parlamentario de JxCat, Eduard Pujol (ACN)

La Sagrada Familia resta importancia a la cuestión

Por su parte, la Sagrada Familia ha defendido la actuación argumentando que la interpretación de Els Segadors no formaba parte del programa oficial de la celebración y recordando que las celebraciones litúrgicas se desarrollan siguiendo un guion previamente establecido. También ha remarcado que, durante los actos religiosos, no se permite la entrada de banderas dentro del templo. Los hechos se produjeron el miércoles por la tarde, durante la ceremonia presidida por el papa León XIV. Según las denuncias de los afectados, parte del dispositivo de seguridad detectó que algunos cantores llevaban esteladas impresas en el interior de las partituras y que, supuestamente, tenían la intención de interpretar Els Segadors al final del acto. Esto terminó derivando en la expulsión de cientos de participantes de la basílica.