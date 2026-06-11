L’expulsió de centenars de cantaires durant l’acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família continua generant una forta tempesta política. ERC i Junts han mogut fitxa aquest dijous al Congrés i al Senat per exigir explicacions al govern espanyol sobre una actuació policial que consideren injustificada i que vinculen a una vulneració de la llibertat d’expressió.
ERC parla de “censura preventiva”
Esquerra Republicana ha qualificat l’episodi de “control ideològic i censura preventiva” i ha registrat una bateria de preguntes al Congrés dels Diputats i al Senat per aclarir què va passar. A més, els republicans han demanat la compareixença del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la cambra alta. La formació considera que l’actuació policial no va respondre a criteris estrictament de seguretat, sinó a la voluntat d’evitar qualsevol expressió de la identitat nacional catalana en un acte amb projecció internacional. ERC sosté que els cantaires participaven legalment en la celebració i reclama que el govern espanyol rendeixi comptes per uns fets que, a parer seu, afecten drets fonamentals com la llibertat d’expressió i la participació cultural. La indignació republicana ja s’havia fet visible aquest mateix matí, quan dirigents del partit han exigit explicacions també al govern municipal de Barcelona per l’actuació desenvolupada dins del temple.
Junts porta la qüestió fins a Pedro Sánchez
Junts també ha decidit elevar la pressió política. El senador Eduard Pujol ha registrat una pregunta oral perquè sigui contestada directament pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant una sessió plenària del Senat. Entre les qüestions formulades, Junts pregunta si l’executiu considera que les estelades són “una arma perillosa que ha de ser controlada, requisada i prohibida” i estableix paral·lelismes amb episodis històrics de repressió contra el catalanisme, com els Fets del Palau de 1960.
La Sagrada Família treu ferro a la qüestió
Per la seva banda, la Sagrada Família ha defensat l’actuació argumentant que la interpretació d’Els Segadors no formava part del programa oficial de la celebració i recordant que les celebracions litúrgiques es desenvolupen seguint un guió prèviament establert. També ha remarcat que, durant els actes religiosos, no s’hi permet l’entrada de banderes dins del temple. Els fets es van produir dimecres al vespre, durant la cerimònia presidida pel papa Lleó XIV. Segons les denúncies dels afectats, part del dispositiu de seguretat va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a l’interior de les partitures i que, presumptament, tenien la intenció d’interpretar Els Segadors al final de l’acte. Això va acabar derivant en l’expulsió de centenars de participants de la basílica.