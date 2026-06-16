Qui en el seu dia era el marmessor del partit fundat per Manuel Carrasco i Formiguera, la formació democristiana independentista, considera justificat que un temple a Catalunya no permeti brandar cap bandera catalana. És l’opinió de Ramon Espadaler, exlíder de la desapareguda Unió Democràtica de Catalunya (UDC), exconseller d’Interior, qfundador de Units per Avançar, apòsit del PSC i actual conseller de Justícia. Així ho va assegurar en una entrevista al programa degà de la televisió sobre política, “Aquí Parlem” de RTVE.
A preguntes del periodista Lluís Falgàs sobre la polèmica de l’expulsió per part de la policia espanyola i els Mossos d’Esquadra de sis-cents cantaires perquè portaven partitures amb estelades i volien cantar l’himne nacional de Catalunya, Els Segadors, el vespre de la missa que el Papa, Lleó XIV, va oficiar la setmana passada a Barcelona.
“La Sagrada Família ho ha dit i jo ho respecto o comparteixo que no hi ha símbols de cap mena, no hi ha banderes dins un acte litúrgic que és el que s’estava fent”, assegura Espadaler. “Els actes litúrgics corresponen fer-los a l’Església i el que es va fer amb la decisió policial és garantir que aquest acte litúrgic es pogués desenvolupar tal i com va ser amb tota normalitat”, va afegir. De fet, va insistir que el Govern havia quedat “complagut” de la “sensibilitat del Papa” amb els “símbols com la llengua o Montserrat”.
🗣️ El conseller de @justiciacat i Qualitat Democràtica @Ramon_Espadaler considera que no hi ha d'haver símbols de cap mena dins un acte litúrgic. #AquíParlem amb @LluisFalgas— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 14, 2026
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Comunicat de sis agrupacions
Per altra banda, sis agrupacions corals de Catalunya -la Federació Catalana d’Entitats Corals, la Federació de Cors de Clavé, les Corals Joves de Catalunya, la Federació Catalana de Pueri Cantores, la Federació Coral de Girona Agrupació Coral Comarques de Girona i el Moviment Coral Català- van emetre un comunicat condemnant l’explusió dels cantaires.
En un comunicat conjunt, consideren que les actituds i comportaments que es van produir són “incompatibles” amb els valors de respecte, convivència, civisme, inclusió, llibertat i democràcia “que han de presidir qualsevol activitat humana” i que, a parer del col·lectiu, formen part de les “paraules” que el Papa ha transmès aquests dies. De fet, recorden que l’expulsió va ser un acte de repressió “més propi d’un altre moment històric de mal record”.