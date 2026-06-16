Hi ha un ésser mitològic de la sociologia catalana que fins i tot, va arribar a ser un personatge televisiu de primer ordre. Era el “senyor Encarregat”. És a dir, el delegat que els amos i senyors dels telers i les fàbriques, dels magatzems, de les brigades o les botigues. Un concepte que va reeixir més que no pas d’altres més específics com el contramestre o el capatàs. De fet, l’espanyol en va fer un manlleu de la figura amb el malnom de “el encargao“.
Tota institució amb certa construcció vertical té un “senyor encarregat”, una persona que s’encarrega de la logística, de la intendència, de l’ordre i de la gestió del dia amb una visió força àmplia del negociat que li pertoca. També a l’estament judicial. En aquest cas és la figura del lletrat de l’Administració de Justícia (LAJ), l’antic secretari judicial, que a més té el poder de fedatari públic, -una missió reservadíssima a molt pocs funcionaris-. Són els que realment porten la sala de màquines del jutjat i organitzen la tasca dels diferents funcionaris que treballen.
El seu paper, a més, en principi s’hauria racionalitzar amb l’entrada en vigor de la llei Bolaños, la llei 1/2025 que configura el nou marc legal que del nou model organitzatiu que, a més, afegeix un sistema de resolució de conflictes on els LAJ tenen un paper preeminent. Aquest dimecres, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha donat la benvinguda als 66 lletrats de l’Administració de Justícia de la darrera promoció, la XLVII. d’aquests 53 corresponen al torn lliure i 13 per promoció interna. En el seu discurs de benvinguda, Espadaler ha destacat el paper “clau” dels LAJ, els ha animat a fer carrera professional a Catalunya i els ha esperonat a fer ús del català.
Nous LAJ a totes les demarcacions
Les 66 noves places responen als 27 en jutjats destinats a les comarques de Barcelona, 18 a la demarcació de Girona, 14 a les comarques de Tarragona i l’Ebre i 7 a Ponent. En total, les noves incorporacions arribaran a 35 localitats d’arreu del país i reforçaran especialment els serveis comuns de tramitació i les noves estructures organitzatives vinculades al desplegament dels Tribunals d’Instància.