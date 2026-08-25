La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha defensat l’actuació de l’executiu de Salvador Illa i de Protecció Civil davant els temporals que hi ha hagut aquest passat dissabte i dilluns, sobretot a comarques del sud del país. Malgrat les crítiques de l’oposició i d’alguns alcaldes de la zona -també del PSC–, ha justificat que no s’enviés l’ES-Alert per les tempestes, però ha dit que es revisarà el pla d’emergència, com es fa sempre. “El Govern pren les decisions únicament amb criteris tècnics”, ha manifestat Paneque en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts. Així mateix, ha subratllat que el protocol vigent estipula que les alertes a la ciutadania “s’envien amb fase 5 o 6 de perill”. “Ens estem trobant amb fenòmens locals intensos que tenen previsions més acotades en el temps, i només s’analitzen criteris tècnics per prendre la decisió d’emetre l’alerta o no”, ha afegit. Amb tot, el Govern s’ha mostrat satisfet per la gestió perquè no s’han hagut de lamentar danys personals en cap dels dos episodis.
Preguntada per què ahir no es va enviar un missatge a la població de les comarques del Baix Camp i el Priorat, on hi havia un avís de 6 sobre 6, la consellera ha insistit que “no hi ha cap tendència de més o menys prudència” per part de l’executiu si es compara l’actuació d’ahir amb altres en el passat més recent. “Si quan es produeix aquest avís, que ens ha passat amb aquests fenòmens localitzats, és Protecció Civil qui valora si és útil, o no, l’enviament de l’ES-Alert”, ha explicat. En aquest sentit, ha afegit que “pot haver-hi diferents criteris tècnics” com, per exemple, la durada, l’acumulació de pluges o l’hora del fenomen que recomanin enviar-lo o no. “En aquests últims episodis no hem hagut de lamentar cap dany personal i, per tant, l’objectiu principal s’ha complert”, ha remarcat, deixant clar que el “Govern es mostra satisfet” per la gestió.
Paneque ha destacat que el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, es va desplaçar “ràpidament” diumenge al Vendrell “com a president accidental” per reunir-se amb els alcaldes dels municipis afectats. De fet, les explicacions que ha donat la consellera i portaveu del Govern són similars a les que va donar Espadaler el cap de setmana durant l’episodi violent de dissabte. Aleshores, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, des del Vendrell, on es va desplaçar per fer seguiment de l’episodi, va fer servir un argumentari semblant al de Paneque i va al·legar que els aiguats van superar les previsions i que la meteorologia “no és una ciència exacta”. Així mateix, va defensar que no s’enviés cap ES-Alert per avisar la població perquè el nivell d’alerta del Servei Meteorològic de Catalunya era de 4 sobre 6 i “no estava justificat”.
Junts i Comuns collen Parlon per la gestió de les pluges torrencials
Els grups parlamentaris de Junts per Catalunya i dels Comuns al Parlament han registrat aquest dimarts dues peticions perquè la consellera d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, i de la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, compareguin a la cambra catalana per donar explicacions sobre la gestió de les pluges torrencials a l’àrea de Tarragona d’aquest passat dissabte i ahir. Concretament, Junts ha enregistrat una bateria de preguntes per conèixer els detalls de l’actuació del Govern i dels motius per no activar el sistema ES-Alert. El grup de Carles Puigdemont qüestiona que l’Executiu no enviés l’alerta de protecció civil “especialment després” de les pluges intenses al Baix Penedès i el Tarragonès del cap de setmana en què el Govern tampoc no la va enviar, motiu pel qual Junts ja va registrar una altra bateria de preguntes.
Així mateix, el principal partit de l’oposició vol conèixer el detall de les comunicacions entre el Servei Meteorològic de Catalunya i la Direcció General de Protecció Civil i considera que el Govern “ha estat absent durant aquest episodi” i no té un procediment clar sobre l’ús de l’ES-Alert. “El Govern ho envia quan no fa falta i no ho envia quan és necessari”, ha assegurat el grup, que també ha demanat a l’Executiu la quantificació dels danys ocasionats, una previsió de les ajudes i un detall de les actuacions que s’haurien d’haver dut a terme per minimitzar els efectes de la forta pluja. D’altra banda, els Comuns volen que Parlon doni explicacions sobre els motius pels quals no es van enviar missatges ES-Alert a la població durant els dos darrers episodis de temps violent. També han registrat diverses preguntes per respondre per escrit sobre el nivell de risc previst, els mecanismes de decisió de la utilització de l’ES-Alert i si s’ha obert alguna revisió interna arran d’aquest episodi, sobre la coordinació amb la resta d’administracions i sobre les afectacions personals i materials”.