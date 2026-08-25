La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha defendido la actuación del ejecutivo de Salvador Illa y de Protección Civil ante los temporales que ocurrieron este pasado sábado y lunes, especialmente en comarcas del sur del país. A pesar de las críticas de la oposición y de algunos alcaldes de la zona -también del PSC-, ha justificado que no se enviara el ES-Alert por las tormentas, pero ha dicho que se revisará el plan de emergencia, como se hace siempre. «El Gobierno toma las decisiones únicamente con criterios técnicos», manifestó Paneque en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de este martes. Asimismo, ha subrayado que el protocolo vigente estipula que las alertas a la ciudadanía «se envían en fase 5 o 6 de peligro». «Nos estamos encontrando con fenómenos locales intensos que tienen previsiones más acotadas en el tiempo, y solo se analizan criterios técnicos para tomar la decisión de emitir la alerta o no», ha añadido. Con todo, el Gobierno se ha mostrado satisfecho por la gestión porque no se han tenido que lamentar daños personales en ninguno de los dos episodios.

Preguntada por qué ayer no se envió un mensaje a la población de las comarcas del Baix Camp y el Priorat, donde había un aviso de 6 sobre 6, la consejera ha insistido en que «no hay ninguna tendencia de más o menos prudencia» por parte del ejecutivo si se compara la actuación de ayer con otras en el pasado más reciente. «Si cuando se produce este aviso, que nos ha pasado con estos fenómenos localizados, es Protección Civil quien valora si es útil, o no, el envío del ES-Alert», ha explicado. En este sentido, ha añadido que «puede haber diferentes criterios técnicos» como, por ejemplo, la duración, la acumulación de lluvias o la hora del fenómeno que recomienden enviarlo o no. «En estos últimos episodios no hemos tenido que lamentar ningún daño personal y, por tanto, el objetivo principal se ha cumplido», ha remarcado, dejando claro que el «Gobierno se muestra satisfecho» por la gestión.

Paneque ha destacado que el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, se desplazó «rápidamente» el domingo a Vendrell «como presidente accidental» para reunirse con los alcaldes de los municipios afectados. De hecho, las explicaciones que ha dado la consejera y portavoz del Gobierno son similares a las que dio Espadaler el fin de semana durante el episodio violento del sábado. Entonces, el consejero de Justicia, Ramon Espadaler, desde Vendrell, donde se desplazó para hacer seguimiento del episodio, utilizó un argumentario similar al de Paneque y alegó que los aguaceros superaron las previsiones y que la meteorología «no es una ciencia exacta». Asimismo, defendió que no se enviara ningún ES-Alert para avisar a la población porque el nivel de alerta del Servicio Meteorológico de Cataluña era de 4 sobre 6 y “no estaba justificado”.

Imagen de una de las casas de la avenida del Mar de Creixell donde ha entrado agua | Eloi Tost (ACN)

Junts y Comuns presionan a Parlon por la gestión de las lluvias torrenciales

Los grupos parlamentarios de Junts per Catalunya y de los Comuns en el Parlamento han registrado este martes dos peticiones para que la consejera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y la directora general de Protección Civil, Marta Cassany, comparezcan en la cámara catalana para dar explicaciones sobre la gestión de las lluvias torrenciales en el área de Tarragona de este pasado sábado y ayer. Concretamente, Junts ha registrado una batería de preguntas para conocer los detalles de la actuación del Gobierno y de los motivos para no activar el sistema ES-Alert. El grupo de Carles Puigdemont cuestiona que el Ejecutivo no enviara la alerta de protección civil «especialmente después» de las lluvias intensas en el Baix Penedès y el Tarragonès del fin de semana en el que el Gobierno tampoco la envió, motivo por el cual Junts ya registró otra batería de preguntas.

Asimismo, el principal partido de la oposición quiere conocer el detalle de las comunicaciones entre el Servicio Meteorológico de Cataluña y la Dirección General de Protección Civil y considera que el Gobierno «ha estado ausente durante este episodio» y no tiene un procedimiento claro sobre el uso del ES-Alert. «El Gobierno lo envía cuando no hace falta y no lo envía cuando es necesario», ha asegurado el grupo, que también ha pedido al Ejecutivo la cuantificación de los daños ocasionados, una previsión de las ayudas y un detalle de las actuaciones que se deberían haber llevado a cabo para minimizar los efectos de la fuerte lluvia. Por otro lado, los Comuns quieren que Parlon dé explicaciones sobre los motivos por los cuales no se enviaron mensajes ES-Alert a la población durante los dos últimos episodios de tiempo violento. También han registrado varias preguntas para responder por escrito sobre el nivel de riesgo previsto, los mecanismos de decisión de la utilización del ES-Alert y si se ha abierto alguna revisión interna a raíz de este episodio, sobre la coordinación con el resto de administraciones y sobre las afectaciones personales y materiales».