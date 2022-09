El conseller Torrent a Junts: “Govern i oposició alhora és impossible”

El conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha demanat a Junts per Catalunya es decideixi: o formen part del Govern de coalició o de l’oposició. Els recorda que “les dues coses alhora és impossible”. Les seves declaracions, al programa Més 3/24, arriben després que Junts hagi decidit no sortir, de moment, del Govern i ho deixen en mans de la militància, el proper 6 i 7 d’octubre. La reunió de Junts d’aquest dijous té lloc després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, hagi cessat a Jordi Puigneró com a vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori per no haver-lo informat que els socis de Govern li demanarien sotmetre’s a una qüestió de confiança durant el debat de política general, que va començar dimarts i posa punt final aquest divendres, a partir de les 11 hores.

Després d’una reunió d’unes 9 hores, Junts ha donat marge fins diumenge per negociar amb Aragonès les concrecions del compliment de l’acord de govern abans de la consulta a la militància. En aquest sentit, durant l’entrevista, Torrent ha afegit que Junts ha de posicionar-se i donar “una resposta ràpida perquè el Govern no pot estar en una situació d’interinitat” en un moment tan complicat com el que ell creu que és l’actual.

Turull i Borràs a la roda de premsa

Pel que fa a la qüestió de confiança, el conseller creu que és un episodi insòlit, sobretot perquè presentar-la només és potestat del president Aragonès. Així i tot, Torrent ha repetit que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no es planteja governar en solitari i assegura que volen que Junts “continuï al Govern perquè han fet una feina des de la investidura i encara queda molt per fer”.

Aragonès també demana que es decideixin

La resposta del president del Govern, Pere Aragonès, a la decisió de Junts de consultar a la militància el 6 i 7 d’octubre si cal marxar de l’executiu ha estat immediata. Pocs minuts després de l’anunci, al vespre d’aquest dijous, fonts de la Presidència han insistit que la demanda del president és que Junts respongui de forma clara si vol ser al govern o a l’oposició, ja que no han vist novetats en la compareixença de Laura Borràs i Jordi Turull.