Aragonès diu que Serret mantindrà les funcions: “La sentència no és ferma”

El president de Govern, Pere Aragonès, ha traslladat el seu suport a la consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que la condemna a un any d’inhabilitació i 12.000 euros de multa per desobediència per la seva relació en l’organització de l’1-O. Aragonès, en una visita institucional aquest dimecres a la dessalinitzadora del Llobregat al Prat del Llobregat, ha afirmat que Serret mantindrà les seves funcions institucionals perquè “la sentència no és ferma”.

La sentència condemnatòria s’ha conegut aquest matí i, hores després, el president de la Generalitat ha donat la seva opinió sobre la decisió del TSJC. Així, Aragonès ha volgut recordar que l’executòria del tribunal ve derivada de la sentència del Tribunal Suprem (TS) als líders del referèndum de l’1 d’octubre i les ha qualificat de “sentències polítiques perquè es persegueix una activitat política”. En aquesta línia, també ha assegurat que portaran el cas de Serret als tribunals internacionals per defensar els seus drets.

Meritxell Serret, en un moment de la seva declaració/ACN

Aragonès considera que la inhabilitació de la consellera és “la demostració que hi ha un conflicte polític entre la ciutadania de Catalunya i les institucions de l’Estat espanyol” i ha insistit que “no pot ser un delicte votar”, que “ni ho va ser el 2017 ni ho pot ser ara”. El president català ha confirmat que, fins que la sentència no sigui ferma, “Serret continua des del punt de vista legal i administratiu fent el que feia fins ara”. “Però amb la confiança redoblada meva i de la resta dels companys del govern”, i ha insistit que estaran al seu costat en tot el procés judicial.

Serret, condemnada per l’1-O

La consellera d’Acció Exterior ha estat condemnada per la sala Civil i Penal del TSJC, la qual interpreta que s’ha acreditat un delicte de desobediència com a diputada i consellera d’Agricultura del Govern de Carles Puigdemont. En la resolució, que s’ha donat a conèixer aquest dimecres al matí, i a la que ha tingut accés El Món, explica en 34 pàgines que Serret era “perfecta coneixedora de la il·legalitat de totes les decisions que li van ser objecte de notificació i requeriment per part del Tribunal Constitucional”.