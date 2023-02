Aragonès, exultant pels pressupostos “més elevats de la història”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha mostrat exultant després d’haver aconseguit pactar amb el PSC el pressupost “més elevat de la història” del país. En una piulada, Aragonès ha celebrat que Catalunya tindrà uns comptes “de país, socials i expansius” que per primera vegada superaran els 41.000 milions d’euros. “El més elevat de la història, per invertir en educació, salut, serveis socials, per impulsar el Pacte Nacional per a la Indústria i, en definitiva, per millorar la vida dels catalans i catalanes”, ha assegurat. Aragonès ha destacat que l’acord arriba en un “moment clau” per Catalunya i ha garantit que treballarà per “un país més pròsper i socialment just sense deixar ningú enrere”.

Per la seva banda, la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha defensat que els nous pressupostos incrementen la capacitat de despesa del Govern. “Aquest volum d’inversió és un 56% més elevat que la mitjana dels darrers deu anys”, ha dit en declaracions a la premsa des de les noves oficines de Caixa d’Enginyers a Barcelona. Guix ha avançat que l’executiu vol aplicar “mesures retroactives” per evitar que el retard en l’aprovació dels pressupostos perjudiqui l’economia. “L’objectiu és que no perjudiqui el conjunt del país”.

Natàlia Mas i Guix, Consellera d’Economia i Hisenda. Sessió de control al Govern al Parlament / Mireia Comas

Els pressupostos podrien entrar en vigor a principis de març

La consellera ha recordat que els comptes catalans preveuen “l’increment més gran en despesa i inversió en 17 anys” i ha destacat el caràcter “expansiu” dels pressupostos. Guix també ha afirmat que per “primera vegada” s’ha elevat el volum de despesa i inversió per sobre dels 40.000 milions d’euros. Un cop aprovats els pressupostos, el Govern iniciarà la seva tramitació amb un consell executiu extraordinari aquest mateix dijous i s’espera que puguin ser ratificats al Parlament a principis o mitjans de març.

Els pressupostos inclouen 1.284 milions addicionals per Salut, que passarà a destinar el 24% dels diners a l’Atenció Primària i podrà reduir les llistes d’espera. En Educació, s’han pactat 52,3 milions per finançar la gratuïtat de l’I2 a les llars d’infants d’arreu del país i es destinaran 39 milions addicionals als concerts educatius. L’acord també permet desbloquejar els macroprojectes que el PSC i Junts posaven com a condició “irrenunciable” per negociar els comptes.