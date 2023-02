Com queden els macroprojectes del PSC després de l’acord de pressupostos?

L’acord de pressupostos entre el Govern i el PSC s’ha pogut desencallar després que s’hagin resolt el futur de macroprojectes com el Hard Rock, la B-40 i l’Aeroport del Prat, que els socialistes, com Junts, consideraven “irrenunciables” per negociar els comptes. A banda de les partides financeres acordades, els equips negociadors han pactat un document declaratiu –és a dir, que no es votarà al Parlament– on s’esbossen les línies generals dels projectes, que en gran part depenen de l’acord amb el govern espanyol. Tal com es va pactar amb els comuns, els pressupostos del 2023 no destinen “ni un euro” a cap dels macroprojectes.

El projecte que té més concrecions és la B-40 després que ERC reculés i votés a favor d’una moció del PSC al Parlament per impulsar la finalització de la polèmica infraestructura, una decisió que ha tensionat les bases dels republicans al Vallès. En el document que s’ha fet públic aquest dimecres, el Govern i es compromet a “fer efectiu” el convenir d’acord i finançament amb el Ministeri de Transports que ha de garantir la redacció del projecte de la construcció del tran del Quart Cinturó que ha d’unir Terrassa, Sabadell i Castellar.

Carretera cap a enlloc: Les obres de la B-40 a Abrera acaben en una muntanya de terra | ACN

Pel que fa al Hard Rock, el pacte insta la Generalitat a aprovar definitivament el Pla de Desenvolupament Urbanístic (PDU) del projecte durant el primer semestre i completar els processos pendents perquè es pugui iniciar la construcció del complex recreatiu i turístic que s’ubicarà a Salou. També hi ha el compromís de “mantenir la disponibilitat del terrenys per part de la societat, com a pas previ a l’evolució del projecte”.

El tercer punt de conflicte és l’ampliació de l’Aeroport del Prat, que el Govern rebutja i els socialistes volen abanderar. En aquest cas, la solució de consens ha estat molt més abstracta i el document parla de crear una “comissió tècnica” amb el govern espanyol per “acordar el nou model aeroportuari” de Catalunya, que preveu que el Prat “guanyi capacitat” –s’ha evitat expressament parlar d’ampliació– i inclou la connexió amb alta velocitat de Barcelona amb els aeroports de Girona i Reus. Tot amb “respecte” a la biodiversitat, a les directives ambientals europees i a la convivència amb els veïns.

L’acord de pressupostos també influeix en el futur de Renfe

Una altra carpeta que generava friccions entre el Govern i els socialistes és el futur de Rodalies. Renfe fa temps que reclama la signatura d’un nou conveni que la Generalitat dilata perquè voldria que la xarxa de Rodalies passés a mans de Ferrocarrils. L’acord insta el Govern a acordar amb Madrid el “model de traspàs de recursos econòmics” per gestionar Rodalies –una demanda històrica de la Generalitat– i a pactar amb Renfe les “actuacions necessàries” per comprar els nous trens que l’operador va anunciar fa uns mesos, tot això mentre Catalunya “no disposi d’un operador propi preparat i en disposició per prestar els serveis de manera integral”.

Per últim, el document posa sobre la taula una altra reivindicació de Catalunya: la “cessió de la titularitat de les infraestructures que puguin ser segregades de la xarxa ferroviària d’interès general” que discorren íntegrament a dins de Catalunya.