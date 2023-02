L’ANC carrega contra el pacte del Govern i el PSC i el titlla d'”indignant”

L’Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha carregat aquest dimecres contra el pacte del Govern amb el PSC per aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2023. En un comunicat, l’entitat critica l’executiu català per haver prioritzat “l’aliança amb l’esquerra espanyola del 155” abans que “un acord per fer la independència” i titlla aquesta situació d'”indignant”. L’Assemblea lamenta que el Govern de Pere Aragonès no hagi “aprofitat la majoria del 52% independentista” al Parlament per tirar endavant els comptes catalans. En el text, també insisteix que “l’autoanomenada taula de diàleg” no ha aconseguit “ni amnistia ni autodeterminació” però ha “petrificat l’espoli fiscal i la continuació de la repressió a través del nou delicte de desordres públics agreujats”.

L’acord mostra “una imatge de feblesa” del Govern

L’ANC també considera que el pacte entre ERC i PSC suposa “una claudicació del Govern” que mostra “una imatge de feblesa i desorientació en clau nacional i internacional”. L’entitat no troba res beneficiós per a l’independentisme en aquest pacte. El text emfatitza que Aragonès ha aconseguit uns pressupostos “amb aquells que aplaudeixen la repressió, persegueixen els exiliats, petrifiquen l’espoli fiscal i la negació de l’autodeterminació”. De fet, insisteix que l’entesa entre republicans i socialistes “no implica la solució del conflicte polític i, es miri com es miri, és un pas contrari al que l’independentisme hauria d’estar fent”.

Signatura del pacte pressupostari entre el president de la Generalitat Pere Aragonès i Salvador Illa | Mireia Comas

Per últim, l’Assemblea es compromet a “denunciar els acords autonomistes amb qualsevol partit del 155 i que no signifiquin la resolució del conflicte polític” i referma el seu compromís per “fer efectiva la declaració d’independència a través de la mobilització, la construcció de noves eines polítiques i socials i d’un acord amb el moviment civil per la independència”.

La CUP diu que és el pressupost “més tòxic de la història”

Aquest matí, la CUP també ha carregat contra els pressupostos aprovats gràcies a l’acord entre el Govern, el PSC i els comuns i els ha qualificat com els “més tòxics de la història”. La portaveu de la formació, Eulàlia Reguant, ha afirmat que els comptes “se sustenten en el totxo, els cotxes, els avions, la precarietat i la ludopatia”. A més, ha advertit que “són anticlimàtics en plena emergència climàtica i consoliden les desigualtats en plena crisi econòmica”.