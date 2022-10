Albiach: “No necessitem eleccions, necessitem un Govern capaç de governar”

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha descartat la necessitat d’unes eleccions anticipades si, finalment, Junts per Catalunya decideix trencar la coalició i sortir del Govern. De fet, ha assegurat que “les eleccions les hem de contemplar com l’últim escenari”. En una entrevista a Els Matins de TV3, Albiach ha assegurat que “ara mateix les eleccions no són desitjables per ningú” i que el que necessita Catalunya és “un Govern capaç de governar”. Ha exigit al president de la Generalitat que “miri menys per Junts i més pel país” i li reclama que “agafi les regnes del país” per tenir “un Govern cohesionat i fort”. En el cas que la ruptura es faci realitat, Albiach ha assegurat que des d’ERC no se’ls ha proposat que entrin a formar part de l’executiu.

Les converses pels pressupostos, aturades

Queden dos dies perquè comenci la consulta a la militància sobre el futur de Junts i, avui dia, Albiach argumenta que no hi ha la certesa que el conseller d’Economia, Jaume Giró, de Junts, segueixi com a conseller la setmana vinent. Per aquest motiu, ha confirmat que s’han aturat les negociacions per als pressupostos catalans del 2023 a l’espera que es resolgui la situació al Govern.

Així i tot, la líder dels comuns ha recordat que, abans de donar suport a uns eventuals pressupostos, demanen que primer es compleixi l’acord dels comptes d’aquest any. També ha assenyalat que cal avançar en l’impost als ultraprocessats i en fiscalitat verda.

Avenços en la taula de diàleg

Sobre la taula de diàleg, que s’hauria de reunir abans que acabi l’any, Albiach ha remarcat que cal aclarir “quin Govern hi haurà”, en referència a si Junts seguirà formant part de l’executiu o no. La líder dels comuns ha insistit que la negociació “hauria de donar fruits més ràpid del que ho està fent” i ha exigit a Aragonès que hi hagi una taula de partits catalans.