Una funcionària denuncia que se li aplica una llei espanyola en detriment d’una de catalana

Conflicte a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. Una funcionària del consistori, Marta Mestre, denuncia que l’Ajuntament aplica una normativa espanyola arran d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), per sobre de la catalana, que considera desplaçada. El cas va començar quan Mestre va demanar la reducció d’un terç de la jornada per tenir cura del seu fill menor de 6 anys. L’Ajuntament li va concedir la reducció, però amb un sou del 66,66% sobre que tenia anteriorment. Ella, en canvi, considera que li correspon el 80% del sou. Mestre s’empara en la normativa catalana, però el consistori s’hi nega i assenyala que està aplicant la normativa que estableix l’article 48.h) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, una norma estatal. El Síndic de Greuges li ha donat la raó, en un informe al qual ha tingut accés El Món, i ha demanat al consistori que reconsideri la seva decisió, però el consistori manté la seva posició.

La síndica de greuges. Esther Giménez-Salinas, en una imatge d’arxiu / ACN

L’Ajuntament insisteix que té raó i, en un informe de rèplica al qual també ha tingut accés El Món, fa referència a diverses sentències del Tribunal Suprem que considera que li són favorables. Mestre alerta que podrien establir jurisprudència en detriment dels drets actuals dels funcionaris. “Se suposa que s’hauria d’aplicar la norma més beneficiosa, específica i propera per al treballador, però l’Ajuntament m’aplica la normativa espanyola quan aquí ja hi ha una llei catalana que regula aquesta qüestió”, denuncia Mestre.

La funcionària es pregunta “per què un Ajuntament d’esquerres i feminista” segueix una sentència del Tribunal Suprem espanyol que parteix d’uns funcionaris d’Alacant, en comptes d’aplicar la normativa catalana. Avisa, a més, que aquesta sentència del Suprem pot acabar anul·lant la normativa catalana que actualment apliquen la majoria d’Ajuntaments i institucions. “Només demano que m’apliquin una llei vigent que és legal a Catalunya i que s’està aplicant a tot arreu”, defensa. Afegeix que és “sorprenent” que en un país on se suposa que s’està avançant en la llei de famílies i el feminisme “s’estigui fent aquest pas enrere”.

Es debatrà al ple d’aquest dijous

Diversos grups polítics entre els quals Junts per Catalunya i la CUP han introduït aquesta qüestió en l’ordre del dia del ple d’aquest dijous després de veure l’informe del Síndic, que demana a l’Ajuntament que recapaciti i apliqui la normativa catalana. Mentrestant, Mestre s’ha sindicat i està a l’espera de rebre assessorament jurídic per portar el seu cas fins als tribunals, malgrat que no les té totes sobre si podria guanyar. Lamenta que els funcionaris que van reclamar a Alacant han perdut i el seu cas podria, fins i tot, establir jurisprudència i afectar la resta de funcionaris de Catalunya i l’estat espanyol.