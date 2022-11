VÍDEO | Forocoches envia mariatxis a cantar-li una cançó a Irene Montero

Forocoches ha contractat un grup de mariatxis perquè li cantéssin una cançó a la ministra Irene Montero. Els músics s’han dirigit al Ministeri d’Igualtat i, a les portes, han cantat ‘Rata de dos patas’. No és la primera vegada que Forocoches truca a mariatxis per gastar bromes o enviar un missatges a polítics o partits. Per exemple, el 2016, usuaris d’aquest foro d’Internet -que s’utilitza per tot i no només per parlar d’automobilisme-, van enviar un grup de mariatxis a la seu del PSOE, al carrer Ferraz, a Madrid. Més recentment, fa poc més d’un any i mig, l’objectiu va ser Podemos. En ple recompte de les eleccions autonòmiques de Madrid, la seu de la formació morada va rebre la visita de sis mariatxis que, igual que en aquesta ocasió, els hi van cantar ‘Rata de dos patas’.

Forocoches envía mariachis a la puerta del Ministerio de Igualdad para cantarle “Rata de dos patas” a Irene Montero. pic.twitter.com/GmLVWbl7Zx — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) November 28, 2022

Montero, focus de les crítiques

La ministra d’Igualtat s’ha convertit en els últims dies en la diana de les crítiques per la llei del ‘només sí és sí’. Tot plegat, després de les paraules de Montero, en què titllava de masclistes a jutges per les rebaixes de les penes a agressors sexuals i els acusava de no estar “complint la llei”.

La ministra de Justícia, Pilar Llop, va ser una de les persones que va respondre a les crítiques de Montero i defensava els jutges dient que “es deixen la pell” en la defensa de les víctimes, que estan formats i que fan una feina “extraordinària”.

Atac masclista al Congrés

Però els atacs contra la ministra d’Igualtat van arribar també a l’hemicicle del Congrés. Irene Montero va rebre un atac masclista per part d’una altra dona. La diputada de Vox, Carla Toscano, va dir-lo que el seu únic mèrit era “haver estudiat en profunditat a Pablo Iglesias“. Després d’aquestes declaracions, Montero va rebre moltes mostres de suport, tant de membre del govern espanyol com d’altres partits com ERC.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que negar la violència masclista és una manera d’exercir-la i que “pujar-la a la tribuna del Congrés és travessar una línia intolerable“.