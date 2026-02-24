El TC posa Sánchez en el punt de mira per no presentar els pressupostos

El Tribunal Constitucional accepta la batzegada del PP contra el govern espanyol per no presentar pressupostos. Els magistrats han admès a tràmit el conflicte d’atribucions que ha promogut el Senat, amb majoria popular, contra la Moncloa per incomplir el deure “constitucional” de debatre uns comptes generals en els anys 2024, 2025 i, fins ara, 2026. El recurs ha estat impulsat per la majoria absoluta conservadora de la cambra alta, que assegura que “no es pot admetre ni tolerar el comportament” d’un executiu que refusa portar la principal llei de la legislatura a tràmit parlamentari. Es tracta, després d’aquesta decisió, del primer cop que el TC analitza un conflicte entre òrgans constitucionals per incompliment de la llei orgànica espanyola, tot anotant que l’executiu que presideix Pedro Sánchez podria haver atemptat contra “diversos articles” de la constitució. En concret, la cambra sosté que una possible vulneració de l’article 134 sobre els Pressupostos, de l’article 99.2 i de l’article 23.
El govern espanyol, cal recordar, no ha presentat encara uns pressupostos aquesta legislatura, davant l’evidència que no assoliria la majoria necessària per tirar-los endavant. Els múltiples incompliments dels acords d’investidura, especialment amb les formacions independentistes catalanes, han allunyat la capacitat de la Moncloa per fonamentar les seves mesures essencials. En aquest sentit, el PP considera que està portant a terme una “pràctica fraudulenta contra el principi de legalitat pressupostària”. “La situació actual és només comparable a la del 2020, quan la crisi provocada per la pandèmia va provocar que el govern no presentés pressuposts”, analitza el principal partit de l’oposició espanyola; tot apuntant que, a diferència de l’emergència sanitària de la Covid 19, “els motius polítics no poden ser esgrimits per justificar l’omissió del compliment d’obligacions constitucionals”.
“Abusos de la pròrroga”
Així, segons els populars, l’executiu estaria “abusant de les pròrrogues pressupostàries” per esquivar les més que probables derrotes parlamentàries que comportaria presentar uns comptes amb els equilibris polítics actuals al Congrés dels Diputats. En aquest sentit, demanen al TC que declari inconstitucionals les pròrrogues dels pressupostos activades els anys 2024, 2025 i, si s’acaba produint, 2026; i en confirmi la nul·litat.