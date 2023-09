Sánchez tampoc intervindrà divendres i es reserva per al seu intent d’investidura

Pedro Sánchez ha decidit quedar-se en un segon pla i amargar-se durant la sessió d’investidura d’Alberto Núñez Feijóo per no desgastar-se amb un cos a cos contra el dirigent popular i, al mateix temps, estalviar-se parlar de l’amnistia. Aquest dimarts Sánchez va deixar la rèplica a Feijóo en mans del diputat socialistes i exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, que també serà l’encarregat d’intervenir en la sessió del divendres, quan hi ha prevista la segona votació de la investidura del líder del PP. El cop d’efecte del PSOE, que ha volgut rebaixar la importància del debat d’investidura de Feijóo enfrontant-lo amb un diputat ras, permet a Pedro Sánchez reservar-se per al seu intent d’investidura, la “real”, tal com en diuen a la Moncloa.

El diputat i secretari general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, intervé al Congrés / Europa Press

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, va explicar fa unes setmanes que la sessió d’investidura de Sánchez es podria celebrar el pròxim 17 d’octubre, però els temps de les negociacions i les exigències dels partits independentistes podrien torpedinar el calendari de la Moncloa. Oficialment, els socialistes neguen que hi hagi converses formals amb ERC i Junts per pactar una hipotètica investidura, tot i que el govern espanyol sí que reconeix que hi ha contactes entre grups parlamentaris. La intenció de la Moncloa és tancar la negociació de manera ràpida per evitar l’agonia d’arribar al límit del termini per a la repetició electoral –que és a finals de novembre–, però hi ha nombrosos entrebancs.

Impediments per a una investidura ràpida de Sánchez

El primer, i més evident, és la competició entre ERC i Junts per capitalitzar les negociacions de la investidura. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat a Pedro Sánchez un “compromís ferm” per pactar els termes d’un referèndum d’independència durant la pròxima legislatura si vols els vots independentistes. Junts es va afanyar a marcar Aragonès i recordar-li que no té “credibilitat” per parlar en nom del seu partit i Carles Puigdemont va certificar les diferències amb ERC assegurant que cada formació negocia pel seu compte i busca el millor per als seus interessos. Aquesta divisió preocupa al govern espanyol, que a través de Sumar s’ha encarregat d’avisar-los que les negociacions podrien “descarrilar” si es passen de frenada.

El segon impediment que es pot trobar Sánchez són les negociacions per l’oficialitat del català a la Unió Europa. El Consell d’Afers Generals de la UE va ajornar la decisió sobre la proposta espanyola i no es torna a reunir fins al 24 d’octubre, una setmana després de la data assenyalada pel PSOE per investir el líder socialista. Junts ha dit en diverses ocasions que sense oficialitat del català a la UE no hi hauria investidura i, per tant, sembla complicat que acceptin una votació abans de la reunió del consell. A més, tampoc hi ha cap garantia que el 24 d’octubre es voti la mesura, ja que la delegació espanyola no la sotmetrà a votació si no té la garantia que tirarà endavant. Si fracassés, encara quedaria una última oportunitat, ja que el Consell d’Afers Generals es tornarà a reunir el 15 de novembre. Això portaria al límit les negociacions, que es farien amb el fantasma de la repetició electoral planant sobre cada reunió.