El PP s’afanya ara a presentar Junts com a interlocutor vàlid per a ells

El Partit Popular, que durant anys ha titllat Junts per Catalunya de “colpista” i “enemics d’Espanya” i al president a l’exili, Carles Puigdemont, com un “pròfug de la justícia”, avala ara negociar amb la formació de Laura Borràs i Jordi Turull la investidura d’Alberto Nuñez Feijóo i els consideren uns interlocutors vàlids malgrat que la direcció dels populars va assegurar que negociar la investidura de Feijóo amb Junts “no està sobre la taula” perquè el seu líder “no és Pedro Sánchez”.

No han passat ni vint-i-quatre hores des que Feijóo va rebre l’encàrrec del rei espanyol Felip VI de formar un nou executiu que els populars ja subratllen que la “tradició” i la “legalitat” de Junts, i també d’ERC, no està en dubte. Un discurs que adopta un altre to quan s’adonen de la rellevància de l’independentisme en aquestes negociacions on ara per ara el PP compta amb el suport de Vox, UPN i Coalició Canària, que sumen 172 diputats, a quatre vots dels necessaris per a la majoria absoluta.

El PP ha canviat de parer sobre Junts per Catalunya malgrat carregar contínuament contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, per buscar el suport de la formació de Carles Puigdemont per a la investidura. De fet, el mateix Feijóo va dir ahir després d’entrevistar-se amb el rei Felip VI que “el PSOE, després de perdre, està a la distància d’una amnistia, un referèndum i la desigualtat entre els espanyols”, en referència a les demandes dels juntaires per negociar.

Jordi Turul i Carles Puigdemont en una reunió de l’executiva de Junts a Argelers, a la Catalunya Nord / Europa Press

De fet, no fa ni dues setmanes que la vicesecretària de Polítiques Socials i Repte Demogràfic del PP, Carmen Fúnez, va assegurar que “el que tenim molt clar és que Feijóo és un president de principis, no és Pedro Sánchez i, per tant, no defraudarà mai, ni els principis constitucionals, ni tampoc els seus electors”. El coordinador general del partit, Elías Bendodo, per la seva banda, es va expressar en el mateix sentit en una entrevista radiofònica i va assegurar que “una cosa és parlar amb tots i una altra empassar-se amb tot”. “I aquí el PP no hi està disposat”, va sentenciar.

“Canviar la capital d’Espanya de Madrid a Waterloo”

I això no és tot, tres dies després de les eleccions, la número dos dels populars, Cuca Gamarra, va advertir que negociar la investidura amb Carles Puigdemont “implica canviar la capital d’Espanya, que deixaria d’estar a Madrid per estar a Waterloo”. “És parlar d’independència, referèndum, autodeterminació, amnistia i és parlar de pactes que no es poden anomenar públicament”, va assegurar.

Junts es va comprometre a plantar cara

A més, Junts ja va deixar clar la nit electoral que plantaria cara a un govern de “la dreta i l’extrema dreta per defensar els interessos econòmics, socials i nacionals dels catalans”. “Així com la nostra llengua, cultura i identitat nacional”, va sentenciar després que Vox i el PP vetessin les revistes en català a la biblioteca de Borriana (Castelló).