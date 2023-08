La sardana més alta del món

Poques vegades la sardana ha arribat tant amunt. I és que quatre membres del Grup Sardanista Montserrat de Lleida, l’Alba Corbella, l’Albert Palau, l’Aleix Pallarol i el Carles Giné-Janer, com també són excursionistes, van arribar ahir al cim de la muntanya Ararat, a 5.137 metres d’altura al Kurdistan turc. Allà van ballar la sardana en la cota més alta registrada per ara per commemorar el cinquanta aniversari de l’entitat. Per a l’ocasió, van elegir el Coti x coti dels The Tyets, una peça que ha convertit la sardana en un dels hits de l’estiu.

La presidenta del grup, Sara Queralt, que ha mantingut el contacte amb els sardanistes que han pujat a l’Ararat, ha relatat com ha anat l’expedició que va arribar el 16 d’agost a Van (Kurdistan turc). A través de la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida, Queralt explica que els sardanistes van començar l’atac al cim a la una de la matinada i hi van arribar poc abans de les sis, quan sortia el sol, en un dia molt assolellat, però “molt ventós”, fet que va provocar que “la sensació tèrmica fos molt baixa”.

Els quatre membres del Grup Sardanista Montserrat

Els quatre sardanistes, que van preferir descansar i recuperar forces després de fer el cim, preveuen baixar aquest dimecres al camp base, situat a 2.200 metres, on seran recollits pels vehicles de la companyia de guies.

Efemèrides escalant muntanys

El Grup Sardanista Montserrat de Lleida té el costum de celebrar efemèrides fent cims. El primer va ser la Pica d’Estats quan va arribar al 25è aniversari. Quan en van fer 30 anys ho va celebrar fent trenta a cims de més de tres mil metres. I quan va celebrar els 40, quatre muntanyes de més de 4.000.