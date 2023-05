Nou anunci electoral de Sánchez amb l’habitatge: aval de l’Estat per comprar un pis

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, manté la seva aposta per buscar el vot jove per al 28-M i anuncia que avalarà fins al 20% en la compra de primer habitatge per a joves i famílies amb menors a càrrec seu. Aquest diumenge, Sánchez ha confirmat que el Consell de Ministres aprovarà la setmana que ve una línia d’avals de l’ICO per cobrir aquest percentatge de la hipoteca dels joves menors de 35 anys i amb ingressos que no superin els 37.800 euros anuals. Si són dos compradors, el límit s’elevarà al 40%. El límit d’ingressos en el cas de famílies amb menors a càrrec és el mateix, però no hi ha límit d’edat. En funció del nombre de fills, hi haurà factors de millora. Si es tracta de famílies monoparentals, el límit d’ingressos s’incrementarà. Aquesta notícia arriba 24 hores després que el president espanyol avancés la creació d’uns descomptes per a l’Interraïl i l’AVE durant aquest estiu.

Aquesta ajuda d’un 20% mínim que aprovarà el govern espanyol dimarts que ve té la intenció de facilitar que joves i famílies amb menors puguin pagar una entrada suficient per accedir a un habitatge de compra.

El govern espanyol aprovarà ajudes per a pagar una hipoteca / Europa Press

Descomptes per a l’Interraïl i l’AVE

Les enquestes internes del PP i el PSOE apunten que un 50% dels joves d’entre 18 i 25 anys s’abstindran a les pròximes eleccions del 28 de maig, així que les propostes per motivar aquest vot marcaran els dies de campanya. Aquest mateix dissabte, Sánchez ha aprofitat un míting del PSOE a Múrcia per vendre un “nou compromís” de tot el seu executiu —inclòs Podemos— com una fita del seu partit, ja que s’aprovarà en el mateix Consell de Ministres, el dimarts. El president espanyol ha explicat que hi haurà un descompte del 50% per a l’Interraïl europeu per a joves de 18 als 30 anys, entre el 15 i el 15 de setembre. També hi haurà un descompte a meitat de preu en els viatges de l’Alta Velocitat.

50.000 pisos per a lloguer assequible

El govern espanyol també ha tirat endavant un pla per a mobilitzar fins a 50.000 habitatges de la Sareb per destinar-los a lloguer assequible, sobretot per a joves i famílies. Concretament, l’executiu posarà 21.000 habitatges a disposició de municipis i comunitats autònomes; a més, impulsaran el lloguer social a 14.000 pisos ja habitats d’aquest parc, i promouran la construcció de fins a 15.000 habitatges públics en sòl disponible de la Sareb.