Sánchez busca mobilitzar el vot jove amb descomptes per a l’Interraïl i l’AVE

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, intenta mobilitzar el vot jove amb descomptes per a l’Interraïl i l’AVE durant aquest estiu. Tant el PP com el PSOE tenen enquestes internes que apunten a un 50% d’abstenció entre els joves de 18 a 25 anys a les pròximes eleccions del 28 de maig i busquen fórmules a la desesperada per atraure’ls. Un cop més, Sánchez ha aprofitat un míting del PSOE a Múrcia per vendre un “nou compromís” de tot el govern espanyol —també Podemos— com una fita del seu partit, ja que la mesura s’aprovarà en el Consell de Ministres del pròxim dimarts.

Sánchez ha anunciat que l’Interraïl europeu tindrà un descompte del 50% perquè els joves d’entre 18 i 30 anys “puguin viatjar per tot Europa” entre el 15 de juny i el 15 de setembre. A més, el president espanyol s’ha compromès a crear una versió espanyola de l’Interraïl que tindrà una bonificació del 90% per als joves a les línies de tren i autobusos que depenen de l’estat, mentre que en els viatges de l’Alta Velocitat el descompte serà del 50%. “Així tindrem un Interraïl europeu i un Interraïl espanyol perquè els nostres joves coneguin tots i cadascun dels municipis i les regions del nostre país”.

Un tren d’alta velocitat AVE esperant abans de sortir de l’estació | ACN

El dirigent socialista considera que aquesta mesura serà un revulsiu per a l’economia estatal, ja fomentarà el turisme, sobretot a les zones més rurals, i permetrà als joves espanyols conèixer “l’immens” patrimoni cultural i històric de l’estat. Sánchez ha lamentat que molts joves coneixen més Europa que Espanya. Amb aquesta mena de mesures electoralistes, el PSOE busca aturar la sagnia de vot jove després que el PP hagi guanyat mig milió de vots —un 52% més que el 2019— entre els menors de 34 anys, segons l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS).