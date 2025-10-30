El portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, de ser un “triler” i d’actuar com “un escapista” a la comissió del cas Koldo. “Quan li preguntem pel finançament irregular del PSOE ens parla del PP, quan Koldo i Ábalos la lien davant els seus nassos la culpa és de tothom menys de vostè, quan Alemanya diu ‘no’ al català a Europa la culpa és d’Europa, i quan el PSOE no compleix els acords de Brussel·les la culpa és de Junts”, ha etzibat Pujol durant la seva intervenció. “Sembla que vostè mai té la culpa de res i que li robaven l’entrepà a l’escola”, ha afegit. La compareixença de Sánchez ha estat marcada per la polèmica des del primer minut, quan ha admès haver rebut diners en efectiu del PSOE.
En el seu torn de rèplica, Sánchez ha criticat el “paternalisme i la condescendència” de Pujol i ha insistit que el govern espanyol continua treballant perquè es compleixin els acords de Brussel·les. Era la primera vegada que Sánchez es trobava cara a cara amb un representant de Junts després de la ruptura de relacions i Pujol no ha perdut el temps per retreure-li els “incompliments del PSOE”. El senador català ha obert la seva intervenció recordant que Junts ara és un “partit de l’oposició” i ha fet un repàs de les carpetes pendents, com la publicació de les balances fiscals, l’oficialitat del català a Europa o l’aplicació integral de l’amnistia. Davant les reiterades al·lusions de Sánchez al “circ” que s’està celebrant al Senat, Pujol li ha etzibat que el seu “somriure” permanent i les seves bromes ajuden a “crear la sensació de circ”.
Sánchez ha evitat en tot moment sortir del guió que portava de casa i ha repetit per enèsima vegada que el seu govern “compleix els acords que estan a la seva mà” i que “està treballant perquè es compleixin” els que depenen d’altres actors. Així, Sánchez confia que la llei d’amnistia “es pugui aplicar de manera completa” –en referència a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Jordi Turull–, com “ja s’està aplicant a dirigents de segon i tercer nivell”. També ha defensat que, malgrat els problemes a Rodalies, el govern espanyol “ha introduït millores i modernització” al sistema, ha “augmentat la inversió” i fins i tot ha pactat el traspàs del servei a la Generalitat.