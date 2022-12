Identificats els militars que van organitzar el sorteig d’una prostituta

Cas tancat, però sense detalls públics. El Ministeri de Defensa ha identificat els militars que, durant el pont de desembre, van sortejar una nit amb una prostituta a la caserna del Bruc de Barcelona, segons ha avançat el diari Ara i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies (ACN). Fonts del ministeri han explicat que donen per tancada la investigació interna, però no han donat detalls de quantes persones es responsabilitzen d’aquest fet ni quines seran les conseqüències per als militars involucrats. L’objectiu d’aquesta insòlita rifa era recaptar fons per organitzar les festes de la companyia pel dia de la Puríssima i es va mobilitzar tot a través d’un xat que estava conformat per 70 militars. Les converses es van omplir de missatges on es vexava i desqualificava la noia amb comentaris masclistes, fins que un integrant va decidir denunciar el que estava succeint.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, va assegurar que els responsables del sorteig haurien de ser expulsats de l’exèrcit / Europa Press

Defensa volia expulsar els responsables

La polèmica va saltar el 7 de desembre, quan encara no s’havia celebrat el sorteig, i va generar molt rebuig a l’Estat, al govern espanyol i al Govern. Dos dies després, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va titllar d'”inacceptable” el comportament dels militars de la caserna del Bruc i va remarcar que els responsables d’aquest fet “han d’estar fora de les forces armades” perquè els missatges vexatoris no es corresponien amb els “valors” de l’exèrcit. Gairebé tres setmanes després, el ministeri tanca la investigació interna i es desconeix si, finalment, els implicats seran expulsats o no de l’exèrcit espanyol.

La idea de sortejar una prostituta la tenen un caporal i un sergent el passat 22 de novembre, amb l’objectiu de recaptar diners per les festes de la companyia. Van fer arribar la seva proposta a la resta d’integrants i van començar a vendre participacions a través del xat. Segons informa l’Ara, la investigació interna l’han realitzat un oficial del Bruc i un del cos jurídic militar traslladat a Barcelona, que es van encarregar d’entrevistar-se amb tots els membres de la companyia de fusellers que formaven part del xat.