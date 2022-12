Defensa vol expulsar els militars que van sortejar una nit amb una prostituta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha assegurat que els militars responsables del sorteig d’una prostituta a la caserna del Bruc de Barcelona han de ser expulsats de les forces armades. Després d’una visita a unes instal·lacions de l’exèrcit espanyol a Madrid, Robles ha considerat “inacceptable” l’actitud dels soldats. La polèmica va esclatar fa dos dies quan es va saber que un xat amb una setantena de militars del Bruc havien organitzat el sorteig d’una prostituta pel dia de la Concepció per recaptar diners per les festes de la companyia.

“Aquestes persones han d’estar fora de les forces armades”, ha insistit Robles. L’exèrcit espanyol té oberta una investigació del cas per esclarir els fets i identificar els soldats implicats. Un caporal i un sergent van proposar als seus companys fer un sorteig on es venien participacions per passar una estona amb una “dama de companyia”. Tots els militars que havien comprat un tiquet per participar d’un sopar que havia de tenir lloc aquest dijous podien entrar a la rifa pagant un euro extra. El límit de participacions eren 52 per persona.

L’Exèrcit celebra la Immaculada Concepció el 8 de desembre de 2018 a la caserna del Bruc de Barcelona | Europa Press

La ministra ha recordat que el sorteig es va difondre en un xat privat “absolutament al marge” de l’exèrcit i ha defensat que els soldats responsables han d’estar “fora” de l’exèrcit si es demostra que van fer ús de les instal·lacions. “És inacceptable des de qualsevol punt de vista”, ha repetit Robles, que ha defensat una política de “tolerància zero” amb l’assetjament o l’abús sexual a les forces armades ni amb “qualsevol broma en aquesta matèria”.

Robles carrega contra Colau per les crítiques a l’exèrcit

Robles també ha criticat l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a qui ha convidat a informar-se millor sobre com funciona l’exèrcit espanyol i tota la seva normativa per combatre l’assetjament sexual. “L’exèrcit espanyol és un exemple i crec que a vegades és bo tenir coneixement de les coses que es diuen”, ha etzibat Robles després que Colau reclamés un “canvi profund” a nivell educatiu i de formació a les forces armades. “Crec que la senyora Colau ho desconeix i la convido a què no tingui prevencions i conegui més l’exèrcit espanyol”.