El Govern acusa el PP i Vox de voler “fer desaparèixer” el català

Des del Govern de Catalunya també han reaccionat davant les declaracions del futur president del País Valencià, Carlos Manzón, i acusen el PP i Vox -els dos partits que governen conjuntament- de voler “fer desaparèixer” el català del país: “El que s’ha iniciat des d’avui mateix és un atac a la llibertat i als drets dels parlants del català al País Valencià”, sentencia amb fermesa la portaveu del Govern, Patrícia Plaja. Aquesta és la reacció davant les afirmacions de Manzón en les que expressa la voluntat d’eliminar les subvencions a totes les entitats que estiguin a favor dels Països Catalans.

“Volen minoritzar la nostra llengua fins a fer-la desaparèixer per acabar-ne imposant una de sola, i això el Govern no ho permetrà”, afirma Plaja. El Govern, però, no només lamenta de paraula aquesta amenaça de Manzón, sinó que han volgut actuar també. Per aquest motiu, Plaja assegura que des d’avui mateix el Govern ha iniciat contactes amb els actors que són “pilars imprescindibles” per “protegir” el català a València per donar-los suport explícit.

Des de la Generalitat de Catalunya titllen les declaracions del futur president valencià d’un atac a la democràcia i consideren que aquesta voluntat anirà més enllà de retirar les subvencions a entitats procatalanistes: “Els que fins ara han fet bandera de la seva catalanofòbia a partir d’ara el que faran serà utilitzar tots els recursos públics per perseguir el català a l’escola, a l’Administració i al carrer al País Valencià”, conclou Plaja.

Alberto Núñez Feijóo (i), i el president del PP valencià, Carlos Mazón / Europa Press

Auge de l’extrema dreta

A través d’un comunicat, Plaja ha advertit que el que s’està vivint al País Valencià amb l’arribada de Vox i el PP al poder és una avançada del que podria passar a les eleccions del 23 de juliol. La portaveu afirma que si les dues formacions d’extrema dreta arriben al poder del govern espanyol, el que està passant a València es podria reproduir a Catalunya, per la qual cosa considera que és essencial “convertir-se en un exemple de resistència” davant d’aquesta “lluita democràtica”.