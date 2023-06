Un fort temporal ha colpejat amb força algunes regions de Catalunya durant aquesta setmana. Un temporal que ha deixat fins i tot un cadàver a Ullastrell, prop de Terrassa, zona on va ploure amb més intensitat el passat dimarts. Un temporal, però, que ja és història. La previsió meteorològica per a aquest cap de setmana fa un gir de 180 graus i la pluja deixarà de ser protagonista per donar pas a un cel assolellat a la major part del territori català.

Com ja s’ha començat a veure aquest dijous a la tarda a diversos punts de Catalunya, el sol serà el principal protagonista durant tot el cap de setmana. Durant tot el dia de demà, divendres 16, el sol brillarà amb força arreu del territori i es mantindrà força estable a mesura que passin les hores. Només en dues comarques el sol passarà a ser l’actor secundari durant unes hores: a l’Alt Urgell i a la Vall d’Aran. En aquestes dues comarques els núvols s’apoderaran del cel, però no es preveuen pluges segons el Servei Meteorològic de Catalunya (meteocat). Ara bé, que el sol sigui el predominant durant tot el divendres no exclou que en alguns punts de l’interior algunes nuvolositats treguin el cap en algun moment. On sí que brillarà amb força és a les comarques de ponent, on es preveu un cel clar sense variacions.

La tònica serà molt similar durant tot el dissabte. Els núvols no es deixaran veure fins ben entrada la tarda. Ara bé, un cop arribin sí que deixaran caure algunes precipitacions en comarques del Pirineu, com ara el Pallars Sobirà i el Ripollès. Segons assegura el meteocat, “durant la tarda s’esperen alguns ruixats febles o localment moderats a punts del Pirineu, i no es descarten a punts del Prepirineu”. Unes pluges que també trauran el cap progressivament en alguns indrets de l’oest de Catalunya ben entrat el vespre. Ara per ara, però, les pluges seran força moderades i no hi ha cap alerta en actiu per aquests ruixats.

Mapa de la previsió meteorològica de Catalunya de divendres / Meteocat

Tot i que per diumenge encara queda temps, les primeres previsions determinen que el cel s’ennuvolarà una mica més, però no indiquen que hi hagi pluges. De fet, els ruixats només caurien a les comarques en les quals ja es preveuen pluges dissabte a la tarda i vespre.

Lleugera pujada de les temperatures

I de la mateixa manera que el cel assolellat es converteix en el principal protagonista del cap de setmana, les temperatures també pujaran lleugerament, és a dir, es preveu un cap de setmana de força calor. Segons el servei català de meteorologia, les temperatures màximes a les quals s’arribarà demà divendres seran els 35 graus. Unes temperatures, però, que seran substancialment diferents a cada comarca. De fet, com és habitual, les temperatures més elevades es registraran a les comarques d’interior, especialment a Lleida.

De la mateixa manera que divendres les màximes seran més elevades, dissabte les temperatures mínimes també viuran un lleuger creixement, equilibrant així la diferència entre les màximes i les mínimes respecte al dia anterior. En tot cas, la tònica general és que la calor omplirà amb més força els carrers dels pobles i ciutats de Catalunya.

Fort vent a la Costa Brava

Per altra banda, pel que fa al vent, bufarà amb certa moderació a la major part del territori durant el cap de setmana. Ara bé, com és habitual, el vent adoptarà més presència a la Costa Brava, sobretot durant la tarda de dissabte. Tot i això, no es preveuen ventades de tramuntana que facin perillar la seguretat i tranquil·litat dels banyistes que es vulguin acostar a la zona nord de la costa catalana per gaudir de l’aigua del mar.