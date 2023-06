MÉTEO | Vuelve el sol después de una semana con chubascos intensos en Cataluña

Uno fuerte temporal ha golpeado con bastante algunas regiones de Cataluña durante esta semana. Un temporal que ha dejado incluso un cadáver en Ullastrell, cerca de Terrassa, zona donde llovió con más intensidad el pasado martes. Un temporal, pero, que ya es historia. La previsión meteorológica para este fin de semana hace un giro de 180 grados y la lluvia dejará de ser protagonista para dar a un cielo asoleado a la mayor parte del territorio catalán.

Como ya se ha empezado a ver este jueves por la tarde a varios puntos de Cataluña, el sol será el principal protagonista durante todo el fin de semana. Durante todo el día de mañana, viernes 16, el sol brillará con bastante en todo el territorio y se mantendrá bastante estable a medida que pasen las horas. Solo en dos comarcas el sol pasará a ser el actor secundario durante unas horas: en el Alt Urgell y en la Vall d’Aran En estas dos comarcas las nubes se apoderarán del cielo, pero no se prevén lluvias según el Servicio Meteorológico de Cataluña (meteocat). Ahora bien, que el sol sea lo predominante durante todo el viernes no excluye que en algunos puntos del interior algunas nubosidades saquen el jefe en algún momento. Donde sí que brillará con bastante está en las comarcas de poniente, donde se prevé un cielo claro sin variaciones.

La tónica será muy similar durante todo el sábado. Las nubes no se dejarán ver hasta muy entrada la tarde. Ahora bien, una vez lleguen sí que dejarán caer algunas precipitaciones en comarcas del Pirineo, como por ejemplo el Pallars Sobirà y el Ripollès. Según asegura el meteocat, «durante la tarde se esperan algunos chubascos débiles o localmente moderados a puntos del Pirineo, y no se descartan a puntos del Prepirineo». Unas lluvias que también sacarán el jefe progresivamente en algunos lugares del oeste de Cataluña muy entrado el anochecer. Hoy por hoy, pero, las lluvias serán bastante moderadas y no hay ninguna alerta en activo por estos chubascos.

Mapa de la previsión meteorológica de Cataluña de viernes / Meteocat

A pesar de que por domingo todavía queda tiempo, las primeras previsiones determinan que el cielo se nublará algo más, pero no indican que haya lluvias. De hecho, los chubascos solo caerían en las comarcas en las cuales ya se prevén lluvias sábado por la tarde y anochecer.

Ligera subida de las temperaturas

Y del mismo modo que el cielo soleado se convierte en el principal protagonista del fin de semana, las temperaturas también subirán ligeramente, es decir, se prevé un fin de semana de bastante calor. Según el servicio catalán de meteorología, las temperaturas máximas a las cuales se llegará mañana viernes serán los 35 grados. Unas temperaturas, pero, que serán sustancialmente diferentes en cada comarca. De hecho, como es habitual, las temperaturas más elevadas se registrarán en las comarcas de interior, especialmente en Lleida.

Del mismo modo que viernes las máximas serán más elevadas, sábado las temperaturas mínimas también vivirán un ligero crecimiento, equilibrando así la diferencia entre las máximas y las mínimas respecto al día anterior. En todo caso, la tónica general es que el calor llenará con más fuerza las calles de los pueblos y ciudades de Cataluña.

Fort viento a la Costa Brava

Por otro lado, en cuanto al viento, soplará con cierta moderación a la mayor parte del territorio durante el fin de semana. Ahora bien, como es habitual, el viento adoptará más presencia a la Costa Brava, sobre todo durante la tarde de sábado. Aun así, no se prevén abanicadas de tramontana que hagan peligrar la seguridad y tranquilidad de los bañistas que se quieran acercar a la zona norte de la costa catalana para disfrutar del agua del mar.