El fracàs de Feijóo al Congrés engega el compte enrere de la repetició electoral

El fracàs d’Alberto Núñez Feijóo al Congrés ha posat en marxa el compte enrere de la repetició electoral. El líder del PP ha perdut la segona votació d’investidura, celebrada aquest divendres al matí, pel mateix resultat que la primera: 172 vots a favor —PP, Vox, UPN i CC— i 178 en contra —PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNB, Bildu i BNG—. A partir d’ara, Pedro Sánchez assumeix el complicat repte de tancar un acord d’investidura amb els independentistes catalans en el pitjor moment.

ERC i Junts, amb l’abstenció de la CUP, han aprovat una resolució al Parlament en la qual reclamen al govern espanyol que no només aprovi una llei d’amnistia, sinó que també posi les bases per a un futur referèndum d’independència. Els socialistes ja han avançat que prefereixen “anar a eleccions” que parlar d’un hipotètic referèndum, mentre que des de la Moncloa han mostrat el seu malestar pel temps i les formes de la proclama independentista.

El president del govern en funcions, Pedro Sánchez, durant la intervenció de Feijóo al Congrés / Europa Press

Feijóo s’encara amb Sánchez

El president del PP ha aprofitat la seva última intervenció al Congrés per tornar a atacar a Pedro Sánchez, a qui ha convidat a fer-li la rèplica. “Amnistia sí o no? Jo dic no. Referèndum sí o no? Jo dic no. I vostè, senyor Sánchez?”, ha dit. El president espanyol, com va fer en el primer debat, ha evitat respondre a Feijóo i s’ha reservat per a quan li toqui pujar al faristol com a candidat a la Moncloa. “Sánchez, pugi aquí i parli clar, sense comunicats a les vuit de la tarda plens d’eufemismes. Tingui valor de dir el que Espanya haurà de tornar a suportar si vol ser president”.

Óscar Puente, increpat a l’AVE

El diputat del PSOE i flamant nèmesi de Feijóo al Congrés, Óscar Puente, ha estat increpat en dues ocasions per un passatger que viatjava en el mateix AVE des de Valladolid fins a Madrid. L’exalcalde ha agafat el tren aquest matí per anar a la capital espanyola i assistir a la segona votació de la investidura de Feijóo quan un altre viatger l’ha escridassat i li ha retret que el PSOE negociï amb Carles Puigdemont. El mateix passatger l’ha tornat a esbroncar a Madrid i llavors el diputat ha avisat la policia per evitar mals majors.