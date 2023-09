El fracaso de Feijóo pone en marcha la cuenta atrás de la repetición electoral

El fracaso de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso ha puesto en marcha la cuenta atrás de la repetición electoral. El líder del PP ha perdido la segunda votación de investidura, celebrada este viernes por la mañana, por casi el mismo resultado que la primera: 172 votos a favor —PP, Vox, UPN y CC— y 177 en contra —PSOE, Sumar, ERC, Juntos, PNB, Bildu y BNG—. El diputado de Junts Eduard Pujol ha protagonizado la anécdota del día y, en el momento de votar, se ha equivocado y ha votado a favor de Feijóo y después ha intentado rectificar. Tras una larga discusión, la Mesa del Congreso ha decidido considerarlo nulo, por eso no han sido 178 votos en contra.

A partir de ahora, Pedro Sánchez asume el complicado reto de cerrar un acuerdo de investidura con los independentistas catalanes en el peor momento. ERC y Junts, con la abstención de la CUP, han aprobado una resolución en el Parlamento en la cual reclaman al gobierno español que no solo apruebe una ley de amnistía, sino que también ponga las bases para un futuro referéndum de independencia. Los socialistas ya han avanzado que prefieren “ir a elecciones” que hablar de un hipotético referéndum, mientras que desde la Moncloa han mostrado su malestar por el tiempo y las formas de la proclama independentista.

El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante la intervención de Feijóo en el Congreso / Europa Press

Feijóo se encara con Sánchez

El presidente del PP ha aprovechado su última intervención en el Congreso para volver a atacar a Pedro Sánchez, a quien ha invitado a hacerle la réplica. “¿Amnistía, sí o no? Yo digo no. ¿Referéndum, sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?”, ha dicho. El presidente español, como hizo en el primer debate, ha evitado responder a Feijóo y se ha reservado para cuando le toque subir al atril como candidato a la Moncloa. «Sánchez, suba aquí y hable claro, sin comunicados a las ocho de la tarde llenos de eufemismos. Tenga valor de decir lo que España tendrá que volver a soportar si quiere ser presidente».

Óscar Puente, increpado en el AVE

El diputado del PSOE y flamante némesis de Feijóo en el Congreso, Óscar Puente, ha sido increpado en dos ocasiones por un pasajero que viajaba en el mismo AVE desde Valladolid a Madrid. El exalcalde ha cogido el tren esta mañana para ir a la capital española y asistir a la segunda votación de la investidura de Feijóo cuando otro viajero le ha increpado y le ha reprochado que el PSOE negocie con Carles Puigdemont. El mismo pasajero le ha vuelto a abuchear en Madrid y entonces el diputado ha avisado a la policía para evitar males mayores.