Feijóo avisa que prendrà mesures que “contrariaran l’independentisme”

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisat que si arriba a la Moncloa després de les eleccions del 23-J prendrà mesures que “contrariaran l’independentisme”. “No ens importa perquè els ciutadans les estan esperant”, ha assegurat Feijóo, que ha criticat que l’actual govern espanyol hagi “sotmès l’interès general a aquells que volen fracturar Espanya”. Durant la presentació del programa electoral del 23-J aquest dimarts, Feijóo també ha fet referència al català. “Es garantirà el coneixement de les llengües d’Espanya a tots els col·legis de la nació”, ha dit en referència al castellà a les escoles de Catalunya. El popular també ha dit que recuperarà el delicte de sedició al Codi Penal, tipificarà el delicte de referèndum il·legal i augmentarà les penes per malversació.

Feijóo trucarà a Pedro Sánchez perquè el deixi governar

El líder popular ha dit que si guanya les eleccions el primer que farà és trucar a Pedro Sánchez perquè el deixi governar com a llista més votada. Si no vol fer-ho, ha dit, trucarà als barons territorials dels socialistes “un a un” per provocar una rebel·lió dins el partit socialista i convèncer Sánchez que el deixi governar. En cas que hagi de pactar amb Vox, Feijóo ha dit que no nomenarà ministres “contraris a la Unió Europea, ni a l’OTAN, ni al suport a Ucraïna o a la mateixa defensa de la sobirania nacional”. “Només seran ministres si acrediten preparació i no sectarisme”, ha insistit.

Sánchez i Feijóo arriben empatats a la campanya electoral del 23-J / Europa Press

El castellà, llengua vehicular arreu

Sobre el castellà a les escoles catalanes, Feijóo ha explicat que en el programa dels populars els territoris amb més d’una llengua oficial tindran garantida la “consideració de vehiculars d’acord amb el patró d’equilibri lingüístic”. “Assegurarem que tots els estudiants escriguin i s’expressin correctament en castellà i en la llengua cooficial corresponent”, ha assegurat.

Pel que fa a l’educació el PP ha avançat que hi haurà “un contingut comú per a tots els alumnes amb independència d’on estudiïn” i que es garantirà la “neutralitat ideològica a les aules”. En aquest sentit, volen implantar una única prova d’accés a la universitat “comuna per a tot el territori nacional”.