La cúpula militar espanyola, a Catalunya en plena negociació de l’amnistia

El context polític a Catalunya ha canviat des del resultat de les eleccions al Congrés del passat 23 de juliol. La dependència que té el PSOE de Pedro Sánchez dels independentistes per renovar el contracte de lloguer de la Moncloa centra l’activitat política. Les converses sobre una possible llei d’amnistia ocupen l’agenda mediàtica i política. Tant és així que poders com el judicial o els potents sindicats policials espanyols i associacions de la Guàrdia Civil ja han començat a aixecar el dit. Enmig d’aquest ambient, la setmana vinent Catalunya rebrà la visita del màxim comandament de les forces armades espanyoles, el capità general de tots els exèrcits, Felip de Borbó, i del Cap de l’Estat Major de l’Exèrcit de Terra (JEME, en l’acrònim espanyol), el màxim comandament operatiu de l’exèrcit, el general Amador Enseñat.

Per una banda, Felip de Borbó, s’estarà dilluns al Palauet Albèniz, amb l’excusa de rebre l’equip executiu de SEAT així com els responsables de l’organització de la Copa Amèrica de vela, que ha començat les seves proves a la costa de Vilanova i la Geltrú. El rei espanyol també serà rebut per l’alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni. Per altra banda, dimarts 19 de setembre, el general de l’exèrcit Amador Enseñat, cap de l’Estat major des d’octubre de 2021, pronunciarà una conferència titulada L’Exèrcit de Terra que Espanya necessita, amb l’horitzó 2035. Una trobada només reservada a socis del Círculo Ecuestre i no oberta a la premsa. La presentació anirà a càrrec d‘Enric Lacalle, vicepresident de la institució espanyolista.

El JEME, general Amador Enseñat, de visita amb la ministra Margarita Robles a l’Escola de Jaca/MdD

La coincidència i la història

El calendari ha provocat que el cap de les Forces Armades i el cap de l’Exèrcit coincideixin a Barcelona, i més en actes reduïts i privats. No és la primera vegada que, per exemple, el Círculo convida alts dirigents de les forces armades espanyoles en períodes de tensió política. Així, mesos abans de la consulta sobiranista del 9 de novembre de 2014, l’entitat va convidar a l’actual director del Departament de Seguretat Nacional, el general Miguel Ángel Ballesteros quan aleshores era el director de l’Institut Espanyol d’Estudis Estratègics, el gran think tank de l’Estat de Defensa, per explicar la situació geoestratègia i Catalunya.

En els darrers mesos, també el mateix Círculo ha deixat les seves instal·lacions per altíssims representants de la Defensa o per dos exdirectors del Centre Nacional d’Intel·ligència. Així el mes de gener, va participar com a conferenciants el general de Brigada de l’Exèrcit de l’Aire i l’Espai, Fernando Carrillo Cremades, llavors màxim comandament de l’omnipotent Grup Mòbil del Control Aeri. Un lloc extraordinàriament delicat per la responsabilitat del control aeri i de l’espai de l’Estat, curiosament va ser nomenat, el juliol de 2017, mesos abans del referèndum del Primer d’Octubre.

També, el mes de maig, el Círculo va tenir un convidat excepcional, el general Fèlix Sanz Roldan, l’exdirector del CNI i que més anys ha estat al comandament dels serveis secrets espanyols. Un dels responsables de l’Operació Corinna i que, fins i tot, va perdre un judici contra el comissari d’intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo. Un mes després, el Círculo va rebre la visita d’un altre exdirector del CNI, nomenat per José María Aznar i responsable de la intel·ligència espanyola durant l’atac jihadista de l’11 de març de 2004, Jorge Dezcállar. De fet, va ser l’antecessor de Sanz Roldan.