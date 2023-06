ERC reforça la direcció amb una nova secretaria general adjunta per a Juli Fernàndez

Continuen els canvis a ERC, després que dilluns el president Pere Aragonès fes una crisi de Govern, aquest divendres els canvis arribaran a la cúpula dels republicans. Segons ha pogut saber El Món, l’executiva nacional de la formació ha proposat la creació d’una segona secretaria general adjunta que ostentarà de l’exconseller de Territori i exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez. En concret, es tracta de la secretaria general adjunta d’Estratègia, Comunicació, i Coordinació Institucional. Un mecanisme que ha de servir per “reforçar l’estratègia comunicativa de la formació de manera transversal i de llarg termini”.

Aquesta és la segona secretaria general adjunta d’ERC, l’altra la comanda Marta Vilalta com a portaveu de la formació i del grup parlamentari. La nova secretaria coordinarà la vicesecretaria de Comunicació, en mans de Marc Colomer, i la de Coordinació Institucional, dirigida per Eloi Hernàndez, l’etern alcalde de Fonollosa (Bages). El canvi haurà de ser aprovat aquest divendres en el consell nacional, màxim òrgan de decisió entre congressos. La direcció dels republicans també proposa que Alba Camps assumeixi una nova secretaria de Coherència Política i que Raquel Sans acompanyi Marta Vilalta en les funcions de portaveu del partit.

Pere Aragonès i el ja exconseller Juli Fernàndez en el darrer acte oficial junts a Montserrat/Presidència

Un nou cicle

L’ampliació de l’executiva respon al procés de “reflexió interna” que els republicans han obert després del nou cicle electoral molt pressionat per l’onada reaccionària que mostren els comicis locals del passat 28-M. “Ens hem d’armar millor i bastir més el nostre discurs, relat i acció”, comenten fonts del partit en conversa amb El Món. De fet, els republicans busquen el que seria enfortir la comunicació estratègia i no pas tan “diària i tàctica”. En aquesta línia, Fernàndez tindrà la responsabilitat de formalitzar que la comunicació sigui “transversal” al partit i en les institucions on ostenta poder, gestió o representació.

La nova secretaria ja començarà la seva singladura un cop sigui aprovada. Al capdavall, a la darrera assemblea oberta de la formació va ser un dels clams de la militància demanant millorar el relat comunicatiu dels republicans. La feina de Fernàndez serà establir el discurs de llarg termini i captar les noves inquietuds i vertebrar discursos que puguin neutralitzar l’avança de l’extrema dreta i alimentar el relat progressista de les seves polítiques.

La diputada Raquel Sans i el diputat Juli Fernàndez (ERC) conversen amb la diputada de la CUP Dolors Sabater, a l’Auditori del Parlament (ACN)

