Una enquesta pregunta per la monarquia espanyola

El debat sobre si Monarquia o República cada vegada és més present a Espanya arran dels actes que ha comès l’emèrit, Juan Carlos I, i totes les polèmiques en les quals s’ha vist embolicada la casa reial. Un sondeig d’aquest passat dimarts 8 d’agost que ha realitzat ‘ElectoPanel’ ha preguntat a uns quants ciutadans de l’estat espanyol sobre les seves preferències respecte a un possible referèndum sobre aquesta qüestió: República o Monarquia?

Segons els resultats de l’enquesta, la tendència republicana guanyaria per deu punts a la monàrquica. De fet, un 53,1% dels enquestats prefereixen que a Espanya es converteixi en una república, mentre que un 44% encara es mantenen ferms en defensar el model monàrquic actual. Es tracta d’uns resultats que varien una mica amb la tendència de resposta dels darrers anys, ja que, per exemple, l’enquesta que va realitzar la mateixa empresa l’agost del 2020 després del comunicat de Juan Carlos I anunciant que marxava d’Espanya va demostrar un gran augment del pensament republicà dins la ciutadania espanyola, passant d’un 47% de la població preguntada a favor a un 55%.

El rei emèrit Joan Carles I / Europa Press

Després de les decisions del rei emèrit, la tendència favorable a la República es va estabilitzar una mica i en l’última enquesta realitzada per ‘ElectoPanel’ l’any 2022 mostrava que un 50% de la població era partidària de fer fora el rei. Ara, doncs, el nombre de gent que aposta per aquesta opció ha tornat a créixer lleugerament. Si mirem els resultats tenint en compte les tendències de vot de cada enquestat, com era d’esperar, els votants del PP i Vox són els més favorables a què la monarquia espanyola continuï existint.

Pèrdua de confiança amb la monarquia

Segons una enquesta publicada l’any 2021 a ElDiario.es realitzada per 40dB, la confiança que transmetia la monarquia espanyola va viure una significativa baixada. Mentre que el 2020 el 42,1% dels enquestats deia que estava més o menys satisfet amb aquesta institució, el 2021 el percentatge havia disminuït gairebé 7 punts (35,7%). Així doncs, a partir d’aquestes dades i entenent les dades d’aquest any, el que queda constant és que mentre la confiança amb la monarquia disminueix, la tendència partidària a la República creix.