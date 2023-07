El polèmic vídeo generat amb IA que posa els polítics espanyols davant del mirall

La Intel·ligència Artifical entra de ple en la campanya electoral per al 23-J. Amnistia Internacional ha fet un vídeo utilitzant la IA per posar als principals candidats a les eleccions espanyols davant del mirall i fer-los dir coses que mai dirien a la realitat. L’entitat ha difós una gravació a les xarxes on es veu Pedro Sánchez, Alberto Nuñez Feijoo, Yolanda Díaz i Santiago Abascal defensant de manera “clara” els drets humans i fent promeses electorals sobre qüestions especialment espinoses per a cadascun d’ells. “Aquest vídeo no és real, però ens agradaria que ho fos”, etziba l’entitat.

Melilla, la llei mordassa, l’amor lliure i la sanitat universal

El president espanyol, per exemple, es compromet a obrir una investigació per esclarir el “centenar de morts i desaparicions a la tanca de Melilla de l’any passat” i a impulsar una “política migratòria respectuosa amb els drets humans”. Sánchez ha rebut moltes crítiques per com ha gestionat la crisi migratòria Melilla. El Ministeri d’Interior ha tancat files amb les forces de seguretat i no ha volgut investigar les acusacions contra la Guàrdia Civil.

El líder del PP i favorit a les enquestes per al 23-J, Alberto Núñez Feijóo, anuncia al vídeo que el seu partit serà un baluard de la llibertat d’expressió a l’estat espanyol. “A partir d’ara no serà un delicte fer acudits sobre l’Església”, promet Feijóo, que també es compromet a reformar la llei mordassa. “Ja ho va dir el raper: ‘La repressió és com un bumerang’”. Gràcies a la IA, el president de Vox, Santiago Abascal, fa marxa enrere i es converteix en activista de la llibertat sexual. “L’amor mai ha de voler dir viure amb por”, assegura. “Celebrarem junts la diversitat sexual i, per descomptat, lluitarem junts contra la violència de gènere”.

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, també rep la seva dosi de crítica i en el vídeo reconeix que durant la passada legislatura no es va “blindar l’accés a la sanitat per a totes les persones”, una promesa que Unides Podem portava al programa electoral del 2019. “Permeti’m que els doni una dada: em comprometo ara a fer realitat l’accés universal a la sanitat. Això sí que és sumar als drets humans”.