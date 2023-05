Junts llueix múscul municipal amb un Trias crescut i Borràs a primera línia

Junts per Catalunya ha lluït aquest dissabte el seu múscul municipal en un acte al Parc Central del Poblenou de Barcelona on ha reunit a 230 candidats a les eleccions del 28 de maig. La formació, que arriba a les municipals amb la gran esperança de recuperar Barcelona i de consolidar-se com a tercera força, ha donat un paper protagonista a Laura Borràs, Jordi Turull i Xavier Trias, que representen les diferents ànimes que conviuen al partit. Carles Puigdemont ha intervingut per sorpresa i ha enviat un missatge als votants i simpatitzants de Junts: “És l’hora de sumar i no desentendre’s del país“.

Borràs, que serà un actiu de campanya després de la retirada imminent del seu escó, ha esperonat els assistents amb el seu habitual discurs reivindicatiu; Turull ha continuat amb la seva retòrica més tangible i punyent per desgastar el Govern de Pere Aragonès; i Trias, que ja es veu alcalde de Barcelona, ha deixat de banda per un dia el seu esperit lliure i ha reconegut la “força” de Junts. La formació ha aconseguit presentar llistes a 728 municipis, lluny dels 800 que s’havia proposat Turull, però suficients per cobrir totes les capitals de comarca i arribar al 98% dels catalans.

El Trias amb més confiança reivindica Junts

El candidat de Junts a l’alcaldia de Barcelona, que ha decidit amagar les sigles del partit a la seva candidatura, ha assegurat que el resultat de les eleccions serà “clar” i que no deixarà marge dubte per interpretar qui ha guanyat, com va passar el 2019. “La gent es quedarà parada”, ha dit. “No anem igualats. Guanyarem clarament a la ciutat de Barcelona i seré l’alcalde”.

Acte municipalista de Junts a Barcelona / ACN

En el seu discurs, Trias, que haurà de consultar amb les bases del partit qualsevol pacte electoral, ha reivindicat la pertinença al seu partit, un fet poc habitual des que l’exalcalde de Barcelona va decidir tornar a la política activa. “La força me la dona ser de Junts”, ha dit durant el míting, on ha coincidit amb la presidenta de Junts i presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs.

Borràs obre foc contra la JEC i Turull ataca el Govern

Borràs ha estat l’encarregada d’obrir foc a l’inici de l’acte i ha insistit que es mantindrà “ferma” malgrat les constants “vulneracions de drets de la justícia espanyola i de la Junta Electoral Central (JEC), que ja li ha retirat les credencials de diputada malgrat les protestes del Parlament. “La JEC hi ha tornat, torna a vulnerar els drets de les més de 600.000 persones que ens van fer confiança.

Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha anat al xoc amb el Govern i ha tornat a criticar la seva “incompetència”. Després de la victòria parlamentària per l’aprovació de la nova normativa sobre la sequera i la patinada del Govern amb les oposicions d’estabilització, Turull ha aprofitat el vent de cua per tirar diversos dards a ERC. “Alguns en comptes de solucionar problemes en creen de nous i ens hem de rebel·lar contra la institucionalització de la incompetència i del sectarisme”.

El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, ha defensat que el vot a Junts “no es llença”, sinó que va a “parar a una cistella que l’Estat i alguns de casa volen buidar i que continua plena”.