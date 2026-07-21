Ariadna Solé: Síndria i tomàquet, fonts de licopè, un antioxidant eficaç contra l’estrès oxidatiu

Arriba el sol de ple estiu i el primer que fem tots és embrutar-nos de crema protectora abans de trepitjar la sorra. (Sí, nosaltres també odiem la sensació enganxosa a la pell).
Pensem que la protecció solar tòpica és l’únic escut possible, sinó que la veritable resistència comença molt abans, concretament a l’interior del nostre plat. El pitjor no és només la radiació implacable, sinó la frustració de notar que la nostra pell s’apaga i envellix prematurament malgrat els pots cars.
Però la solució científica està molt més a prop del que imagines i s’amaga a les parades del mercat de tota la vida. La clau absoluta rau en un potent pigment natural que actua com un para-sol biològic des de la primera ingesta diària.
L’error silenciós de descuidar la protecció interna
Segons apunten els experts en nutrició consultats recentment, el veritable perill estival és confiar únicament en barreres externes mentre descuidem l’estrès oxidatiu cel·lular. Els radicals lliures generats pels raigs ultraviolats massacren l’estructura de la dermis sense pietat.
Aquest fenomen degrada el col·lagen natural a tota velocitat, provocant flaccidesa i taques abans que ens n’adonem. A això s’hi suma el consum massiu d’ultraprocessats sota el sol, un clàssic dels guinguetes que frena en sec els nostres sistemes de defensa interns.
El resultat directe és un envelliment accelerat que no perdona i ens acompanya durant mesos, convertint una simple temporada de descans en un autèntic suplici per a la nostra salut cutània i estètica.
Recorda que cuinar lleugerament aquests aliments amb un raig d’oli d’oliva multiplica de manera exponencial l’absorció del nutrient estrella en el teu organisme.
El protocol infalible per activar l’escut vermell
Per frenar el dany solar en sec, els especialistes recomanen apostar sense reserves pels aliments de tonalitats roges intensues. La primera regla d’or consisteix a integrar racions diàries de síndria i tomàquet madur en totes les teves amanides estivals.
Aquí és on entra en joc el poder indiscutible del licopè, un carotenoide d’alta potència que neutralitza els radicals lliures abans que destrueixin les cèl·lules. És un truc biològic respaldat per la ciència moderna que mai falla en reforçar la barrera cutània.
En segon lloc, és vital mantenir la constància durant els mesos de major insolació estival. Obligar-te a consumir aquestes joies de l’horta a diari permet que l’organisme acumuli reserves i evita el col·lapse sobtat del sistema antioxidant.
El secret final que canvia les regles del joc
Existeix un últim pas que els experts qualifiquen com a imprescindible per tancar el cercle de la protecció estival. Es tracta de combinar aquesta ingesta de licopè amb una hidratació constant a base d’aigua i fruita fresca, fugint de les begudes ensucrades.
Aquest senzill ajust en el teu dia a dia estimula l’elasticitat dels teixits i afavoreix que els nutrients circulin de manera eficient sense generar retencions estranyes. És una pràctica tan fàcil que costa de creure com de efectiva resulta des de la primera setmana de constància.
¿Sabies que això també ajuda a mantenir el bronzejat uniforme durant més temps sense castigar la pell? Sí, el benefici és doble per al teu organisme enfront de les altes temperatures que patim.
Queden pocas setmanes per esprémer el que resta de temporada estival, així que integrar aquest hàbit ara marcarà un abans i un després en les teves rutines de salut. La llei del benestar estival canvia des d’aquest precís instant.
Has pres la decisió intel·ligent en llegir això avui. A què esperes per afegir tomàquet i síndria en el teu pròxim dinar?