Un exregidor anuncia que es presenta a les primàries de Junts però té un expedient d’expulsió

Jordi Sagristà, exregidor de l’antiga Convergència i Unió (CiU) a Vilassar de Dalt, ha sorprès en anunciar aquest divendres que es presenta a les primàries de Junts per Catalunya per a les eleccions espanyoles del 23 de juliol. Sagristà, però, té un expedient d’expulsió i fins fa tres dies no estava al corrent del pagament, el que impossibilitaria que guanyés les primàries. Aquest expedient sancionador ja està tancat amb 24 mesos d’expulsió i només queda la ratificació de la direcció del partit. Fonts de l’entorn de Laura Borràs, a més, asseguren que no coneixien Sagristà fins aquest mateix divendres.

Després que Jaume Giró hagi anunciat la seva retirada de les primàries per deixar via lliure a Míriam Nogueras, actual diputada al Congrés, semblava que ningú no es presentaria a aquest procés. Sagristà, però, ha aparegut en escena per sorpresa i amb la intenció de “redreçar Junts”, cosa que no podrà fer pel seu expedient d’expulsió.

L’exregidor de Vilassar de Dalt assegura que “enfrontar-se en unes eleccions contra l’aparell del partit és una lluita molt desigual”, però crida a “visibilitzar que Junts no és Convergència” amb la seva candidatura, que serà fallida des de la seva concepció. “A Madrid hi han d’anar activistes. Potser en altres èpoques d’anar a Madrid se’n treia alguna cosa, però ja s’ha vist el que ha tret Esquerra”, apunta convençut que pot optar a guanyar a les primàries.

Crític amb Nogueras i favorable a Borràs, que no el coneix

Sagristà lamenta que “les bases vagin per un cantó i la direcció per un altre” quan el que s’hauria de fer, a parer seu, és “enviar activistes per generar un problema”. “Està bé que Giró hagi retirat la candidatura, però creiem que Nogueras és el mateix de sempre amb un posat diferent”, apunta l’exregidor de CiU, que creu que l’actual diputada “segueix sent part de l’aparell del partit”. “S’ha de deixar de banda el pragmatisme i les negociacions polítiques, que són estèrils”, expressa com a fórmula per “anar a aconseguir la independència”. L’exregidor de Vilassar de Dalt creu que dins del partit hi ha persones que pensen com ell que cal “redreçar Junts” i cita específicament Laura Borràs, Aurora Madaula i Jaume-Alonso Cuevillas. “Compartim la filosofia”, apunta.

Sagrià creu que comparteix la mateixa filosofia que Laura Borràs / ACN

La trajectòria política de Jordi Sagristà

La seva trajectòria política es remunta al 1991, quan va ser regidor de Vilassar de Dalt per CiU com a militant d’UDC, partit del qual es va donar de baixa fa deu anys. Com a regidor, va estar tres anys al govern municipal i tres més a l’oposició. Actualment, és mecànic i fotògraf i té cinquanta-set anys.