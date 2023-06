Giró es fa enrere i deixa via lliure a Nogueras en les primàries de Junts per al 23-J

L’exconseller d’Economia Jaume Giró s’ha fet enrere i finalment no es presentarà a les primàries de Junts per triar candidat a les eleccions del 23-J. Segons ha avançat l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Giró ha pres la decisió després que Carles Puigdemont i el secretari general de Junts, Jordi Turull, li hagin dit que fer unes primàries “no és el més oportú ni convenient” pel context polític actual. D’aquesta manera, l’actual portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, que havia rebut l’aval explícit de Puigdemont, té via lliure per tornar-se a presentar.

En declaracions a l’ACN, Giró reconeix que el calendari de les primàries era “molt ajustat” i que això li generava dubtes sobre si es podrien celebrar “en condicions”. L’exconseller d’Economia, que tot just havia anunciat el dimarts la seva intenció de presentar-se a les primàries, ha assegurat que continuarà a l’executiva de Junts per defensar la seva “visió pròpia” sobre el paper que ha de tenir el partit a Madrid. Giró creu que Junts ha d’anar a Congrés a fer “negociació intel·ligent”, una estratègia que, assegura, comparteixen militants i votants de la formació.

L’exconseller d’Economia, Jaume Giró, juntament amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, i l’alcaldable de Junts per Sitges, Mònica Gallardo / Junts

Giró ha comunicat la seva decisió a Puigdemont i Turull

Giró va decidir retirar la seva candidatura a les primàries aquest dijous al vespre i ho ha comunicat a Puigdemont i Turull aquest divendres al matí. Tots dos dirigents li han explicat aquests dies que fer unes primàries “no és el millor ni el més oportú en aquests moments, especialment quan s’està treballant en la constitució dels ajuntaments, per una banda, i en intentar formar un front unitari de l’independentisme a Madrid, per una altra”.

Puigdemont ha agraït a Giró el seu pas al costat. “Giró ha estat un gran conseller d’Economia, i és un actiu polític d’alt nivell. Amb aquest gest demostra, a més, que té un gran sentit de país”, ha dit el president a l’exili en una piulada.

L’exconseller d’Economia, un dels pocs dirigents de Junts que va defensar quedar-se al Govern després de la sortida de Jordi Puigneró, ha desitjat “molta sort” a Míriam Nogueras i s’ha posat a la seva disposició. Segons el reglament del partit, es poden presentar candidatures fins aquest diumenge i després hi haurà quatre dies campanya. La votació serà el divendres 9 de juny. Aquest calendari coincideix exactament amb el termini que té Junts per decidir si presenta una candidatura a presidir el Parlament – que es reuneix en un ple extraordinari el mateix divendres dia 9– en substitució de Laura Borràs.