Rufián regala un ‘Cavall Fort’ a PP i Vox: “És infantil, l’entendran perfectament”

Gabriel Rufián ha protagonitzat un dels moments estel·lars del debat electoral entre portaveus parlamentaris organitzat per RTVE aquest dijous a la nit. El cap de llista d’ERC al 23-J ha regalat un exemplar de la revista Cavall Fort als portaveus del PP i Vox, Cuca Gamarra i Ivan Espinosa de los Monteros, per denunciar la censura del català que tots dos partits estan imposant al País Valencià. “És infantil, l’entendran perfectament”, els ha etzibat Rufián. Els dos polítics, sorpresos, han acceptat el regal sense saber com respondre.

Aquesta setmana ha saltat la polèmica després que el regidor de Cultura de Vox a Borriana (Plana Baixa), Jesús Albiol, anunciés com una gran victòria la cancel·lació de les subscripcions de l’Ajuntament a diverses publicacions que s’editen en català, com Cavall Fort, Camacuc, El Temps, Enderrock o Llengua Nacional, per no promoure el “separatisme català”. El partit d’extrema dreta també ha intentat retirar els exemplars d’aquestes revistes de la biblioteca municipal. “No som catalans de segona, som valencians i espanyols de primera”, va justificar Albiol en una piulada.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, durant el debat per la reforma del Codi Penal | Europa Press

L’ofensiva de PP i Vox contra el català

El president del País Valencià, Carlos Mazón, va anunciar fins i tot abans de ser investit que el nou govern de coalició PP-Vox no tindria miraments per arraconar el català arreu del territori. Mazón va assegurar que una de les primeres mesures que prendria el seu govern seria eliminar l’Oficina de Drets Lingüístics, que principalment serveix per protegir i promocionar l’ús del català al País Valencià, i que es carregaria els assessors que treballen amb les escoles per fomentar-ne l’ús. També eliminaran el requisit de tenir un títol oficial de català per poder exercir a la sanitat valenciana, un dels grans cavalls de batalla de la dreta espanyola.

El PSOE, sense proposta per Catalunya

Un altre dels moments més destacats del debat ha estat quan Rufián ha tornat a posar sobre la taula el referèndum d’autodeterminació que ERC persegueix des de fa anys. “No deixarem de demanar poder votar”, ha insistit Rufián. El portaveu del PSOE, Patxi López, ha respost que a Catalunya els socialistes aposten per “la política, el diàleg i solucions compartides”, però ha estat incapaç de concretar cap solució més enllà de defensar que cal treballar per la “convivència en la diversitat”. Després dels indults als presos polítics i la reforma del Codi Penal per derogar la sedició, el PSOE es nega a mantenir la taula de diàleg i ofereix cap alternativa al referèndum que plategen els republicans.