Els Comuns avisen Junts que per fer fora Sánchez cal pactar amb Vox

La proposta de moció de censura instrumental per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa ha sacsejat l’ecosistema polític espanyol i català. Els Comuns s’hi han pronunciat aquest dimarts contundentment en contra, tot avisant Junts que “no hi ha moció de censura (…) que pugui tirar endavant si no hi ha Vox” a l’equació. Així ho ha defensat en una roda de premsa recollida per l’ACN el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, després de les recents paraules del secretari general de Junts, Jordi Turull, on instava el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a veure’s amb Carles Puigdemont si vol el seu suport a una moció de censura.
Sobre les afirmacions de Turull, Cid s’ha preguntat en la seva compareixença d’aquesta tarda des de la cambra catalana si també s’ha “convidat” a Vox, perquè “va en pack” amb el PP. En la mateixa línia s’ha pronunciat el secretari primer del Congrés i diputat dels comuns, Gerardo Pisarello, que ha instat Junts a no cedir davant els “cants de sirena” del PP.
Cal recordar que la proposta dels populars busca sumar els vots de Junts i del PNB, però les formacions independentistes mantenen de moment una posició distanciada. Junts insisteix que la legislatura “està esgotada”, però evita implicar-se en una operació liderada pel PP i condicionada per Vox, i reclama que qualsevol conversa política rellevant es produeixi directament amb Carles Puigdemont a Waterloo.
La Moncloa veu una mostra del “cinisme i desesperació” del PP
Per la seva banda, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha assegurat també aquest dimarts que la petició de Feijóo a Junts i el PNB és una mostra del “cinisme i la desesperació” del líder del PP. A la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Saiz ha recordat que el PP de Feijóo intenta obstaculitzar el reconeixement de les llengües cooficials a Europa i s’oposa sistemàticament als acords que promouen Junts i el PNB per fer avançar l’autogovern de Catalunya i el País Basc. Segons Saiz, tot plegat evidencia la manca de projecte dels populars i d’un líder que fa una oposició “buida” a un govern que pretén fer “avançar Espanya”.
Després que el ministre de Transports, Óscar Puente, denunciés el que considera una operació per derrocar el govern mitjançant “mètodes no democràtics”, Saiz ha insistit aquest dimarts que l’executiu espanyol “respecta” la justícia, però tampoc creu en les “coincidències” de determinades decisions polítiques i judicials.