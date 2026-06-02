L’esclat de diversos casos de corrupció al PSOE ha fet que l’oposició a Sánchez s’hagi afanyat a demanar suports per impulsar una moció de censura contra el president espanyol. Una moció de censura que vol liderar el PP qui fa setmanes que busca un suport de Junts per Catalunya i el PNB per tirar-la endavant. Uns oferiments del partit liderat per Alberto Núñez Feijóo que des de Junts veuen amb escepticisme i insten el líder popular a fer ofertes fora “dels mitjans de comunicació”. “Si té una oferta seriosa que l’expliqui a Waterloo” ha etzibat el secretari general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Un Turull que ha instat Feijóo a què “ho expliqui i en quines condicions” vol proposar una moció de censura i ha remarcat que es viu una anormalitat democràtica amb el president a l’exili, Carles Puigdemont, un fet pel qual ha tornat a demanar “que ens ho vinguin a explicar a Waterloo”.
Turull insta Sánchez a convocar eleccions
El secretari general de Junts ha remarcat que des de la formació juntaire no estan “per falcar la legislatura ni pel PP ni pel PSOE” i destaca que el que ha de fer Sánchez és “convocar eleccions”. De fet, Turull ha lamentat que l’actual govern espanyol “van fent gesticulacions amb decrets que encara compliquen més la vida als catalans” i destaca que “a Europa faria dies que el senyor Sánchez hauria convocat eleccions”.
A més, ha descartat mantenir els suports al PSOE, ja que destaca que els acords entre els socialistes i Junts a Waterloo per investir Sánchez no s’han complert i no hi ha previsions de què es compleixin. “L’acord de Brussel·les el vam donar per acabat” ha assenyalat el secretari general de Junts qui ha assegurat que el PSOE és “gent que no compleix” i els han comunicat que “no hi ha tanta pastanaga per tants bastons”.
Critica els grans acords entre el PSOE i el PP
Des de Junts, a més, han carregat contra la forma de fer política a l’Estat espanyol, ja que ara el PSOE es queixa de lawfare contra Sánchez i Turull ha assegurat que això ha patit el catalanisme abans. De fet, Turull ha alertat que “els grans temes els acaben pactant PP i PSOE quan els interessa. Per fer-nos mal a nosaltres pacten PP i PSOE, a Barcelona van pactar per evitar que Xavier Trias fos alcalde”.