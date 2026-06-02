El estallido de varios casos de corrupción en el PSOE ha hecho que la oposición a Sánchez se apresure a pedir apoyos para impulsar una moción de censura contra el presidente español. Una moción de censura que quiere liderar el PP, que desde hace semanas busca el apoyo de Junts per Catalunya y el PNB para llevarla adelante. Unos ofrecimientos del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo que desde Junts ven con escepticismo e instan al líder popular a hacer ofertas fuera «de los medios de comunicación». «Si tiene una oferta seria que la explique en Waterloo» ha lanzado el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en Catalunya Ràdio. Un Turull que ha instado a Feijóo a que «lo explique y en qué condiciones» quiere proponer una moción de censura y ha remarcado que se vive una anormalidad democrática con el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, un hecho por el cual ha vuelto a pedir «que nos lo vengan a explicar a Waterloo».

Turull insta a Sánchez a convocar elecciones

El secretario general de Junts ha remarcado que desde la formación no están «para apuntalar la legislatura ni para el PP ni para el PSOE» y destaca que lo que debe hacer Sánchez es «convocar elecciones». De hecho, Turull ha lamentado que el actual gobierno español «van haciendo gesticulaciones con decretos que aún complican más la vida a los catalanes» y destaca que «en Europa hace días que el señor Sánchez habría convocado elecciones».

Además, ha descartado mantener los apoyos al PSOE, ya que destaca que los acuerdos entre los socialistas y Junts en Waterloo para investir a Sánchez no se han cumplido y no hay previsiones de que se cumplan. «El acuerdo de Bruselas lo dimos por terminado» ha señalado el secretario general de Junts quien ha asegurado que el PSOE es «gente que no cumple» y les han comunicado que «no hay tanta zanahoria para tantos palos».

De izquierda a derecha. El presidente español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, el secretario general de Junts, Jordi Turull y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras | Junts

Critica los grandes acuerdos entre el PSOE y el PP

Desde Junts, además, han cargado contra la forma de hacer política en el Estado español, ya que ahora el PSOE se queja de lawfare contra Sánchez y Turull ha asegurado que esto lo ha sufrido el catalanismo antes. De hecho, Turull ha alertado que «los grandes temas los acaban pactando PP y PSOE cuando les interesa. Para hacernos daño a nosotros pactan PP y PSOE, en Barcelona pactaron para evitar que Xavier Trias fuera alcalde».