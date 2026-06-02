Feijóo rebutja negociar a Waterloo: “Parlem de coses serioses”

Nou capítol de l’estira-i-arronsa entre el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, i Junts per Catalunya sobre un possible suport català a una moció de censura liderada pel PP contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Feijóo, que ha participat en la 41 edició de la Reunió del Cercle d’Economia al Palau de Congressos de Catalunya, ha fugit de la possible reunió amb el president a l’exili, Carles Puigdemont, per negociar el possible suport de Junts a la moció de censura. Una proposta feta pel secretari general de Junts, Jordi Turull, que Feijóo s’ha afanyat a defugir. “Parlem de coses serioses”, ha etzibat el líder del PP en ser preguntat per les paraules de Turull.
El president del PP, de fet, ha assegurat que no ha vingut a Barcelona a “demanar favors” sinó a garantir que retornarà la “decència” a Espanya, “amb ajuda o sense ella”. A més, ha assegurat que l’única forma de trencar amb la situació a l’Estat espanyol és “retornant la veu a la gent”, un fet que assevera que “és l’únic final digne per a una legislatura exhausta. El que ocorre és que la teoria cal portar-la a la pràctica”.
Feijóo assegura que no busca “dreceres”
