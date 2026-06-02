Feijóo rechaza negociar en Waterloo: «Hablemos de cosas serias»

Nuevo capítulo del tira y afloja entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Junts per Catalunya sobre un posible apoyo catalán a una moción de censura liderada por el PP contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Feijóo, que ha participado en la 41 edición de la Reunión del Círculo de Economía en el Palacio de Congresos de Cataluña, ha evitado la posible reunión con el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, para negociar el posible apoyo de Junts a la moción de censura. Una propuesta hecha por el secretario general de Junts, Jordi Turull, que Feijóo se ha apresurado a rechazar. «Hablemos de cosas serias», ha lanzado el líder del PP al ser preguntado por las palabras de Turull.

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El presidente del PP, de hecho, ha asegurado que no ha venido a Barcelona a «pedir favores» sino a garantizar que devolverá la «decencia» a España, «con ayuda o sin ella». Además, ha asegurado que la única forma de romper con la situación en el Estado español es «devolviendo la voz a la gente», un hecho que asevera que «es el único final digno para una legislatura exhausta. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica».

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene en el Congreso / Europa Press

Feijóo asegura que no busca «atajos»

El líder del PP ha señalado que su viaje a Barcelona no está hecho para buscar «atajos» que le faciliten el salto hacia la Moncloa, sino que busca acabar con «la situación del país». De hecho, Feijóo ha asegurado que no viene «a pedir favores ni tampoco a regalarlos» y defiende que la propuesta de moción de censura busca «un proyecto limpio» tras los casos de corrupción en el PSOE. «Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país. Con ayuda o sin ella», ha aseverado el líder popular.