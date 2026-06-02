Els Comuns advierten a Junts que para sacar a Sánchez hay que pactar con Vox

La propuesta de moción de censura instrumental para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa ha sacudido el ecosistema político español y catalán. Los Comuns se han pronunciado este martes contundentemente en contra, advirtiendo a Junts que «no hay moción de censura (…) que pueda salir adelante si no hay Vox» en la ecuación. Así lo ha defendido en una rueda de prensa recogida por la ACN el portavoz de la formación en el Parlamento, David Cid, tras las recientes palabras del secretario general de Junts, Jordi Turull, donde instaba al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a verse con Carles Puigdemont si quiere su apoyo a una moción de censura.

Sobre las afirmaciones de Turull, Cid se ha preguntado en su comparecencia de esta tarde desde la cámara catalana si también se ha «invitado» a Vox, porque «va en pack» con el PP. En la misma línea se ha pronunciado el secretario primero del Congreso y diputado de los comuns, Gerardo Pisarello, que ha instado a Junts a no ceder ante los «cantos de sirena» del PP.

El portavoz de los Comuns en el Parlamento, David Cid, en rueda de prensa. | Nazaret Romero (ACN)

Es importante recordar que la propuesta de los populares busca sumar los votos de Junts y del PNB, pero las formaciones independentistas mantienen de momento una posición distanciada. Junts insiste en que la legislatura “está agotada”, pero evita implicarse en una operación liderada por el PP y condicionada por Vox, y reclama que cualquier conversación política relevante se produzca directamente con Carles Puigdemont en Waterloo.

La Moncloa ve una muestra del «cinismo y desesperación» del PP

Por su parte, la portavoz del gobierno español, Elma Saiz, ha asegurado también este martes que la petición de Feijóo a Junts y el PNB es una muestra del «cinismo y la desesperación» del líder del PP. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha recordado que el PP de Feijóo intenta obstaculizar el reconocimiento de las lenguas cooficiales en Europa y se opone sistemáticamente a los acuerdos que promueven Junts y el PNB para avanzar el autogobierno de Cataluña y el País Vasco. Según Saiz, todo esto evidencia la falta de proyecto de los populares y de un líder que hace una oposición «vacía» a un gobierno que pretende hacer «avanzar España».

Después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, denunciara lo que considera una operación para derrocar al gobierno mediante «métodos no democráticos», Saiz ha insistido este martes en que el ejecutivo español «respeta» la justicia, pero tampoco cree en las «coincidencias» de determinadas decisiones políticas y judiciales.