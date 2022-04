Borràs defensa que és el moment de “trencar amb l’Estat”

La presidenta del Parlament, Laura Borràs ha defensat que és el moment de “trencar tota relació amb l’Estat” després de totes les informacions d’espionatge que han sortit, ja conegudes com el Catalangate. Així, Borràs ha assegurat que vol que Catalunya vagi més enllà i faci un pas més del que va demanar el president, Pere Aragonès, qui va explicar que “congelava” les relacions amb l’estat espanyol. A part, la presidenta del Parlament ha afirmat que també hi haurà d’haver un “punt d’inflexió” amb els Jocs Olímpics d’Hivern, ja que la situació afecta a tot.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, durant un ple / ACN

Borràs ha estat entrevistada aquest dijous a Ràdio 4 i La 2 on ha explicat que la situació entre el govern català i l’espanyol hauria de ser d’un complet “trencament”, ja que el Catalangate és una de les faltes més greus que hi ha. “Com pots dialogar amb qui t’espia? Qui t’espia és evident que no vol negociar”, ha etzibat Borràs. A més, també ha dit que després del cas d’espionatge massiu contra l’independentisme és moment de passar a una altra fase i recuperar la unitat d’acció. “És hora que ens trobem i parlem“, ha insistit la presidenta del Parlament referint-se a la unió de totes les forces de l’independentisme.

El pacte del PSC i JxCat a la Diputació

Pel que fa a l’acord de JxCat amb el PSC a la Diputació de Barcelona, Borràs ha dit que no es pot pactar i governar amb els partits del 155 i que aquesta classe de relacions són les que representen el Catalangate. I és que Borràs ha denunciat que aquest atac d’espionatge contra els independentistes “ha violat” la intimitat d’una seixantena de persones i ha qualificat de “repugnant” que un Estat vulgui entrar en la línia més íntima de les persones. Tot i que l’executiu espanyol encara no hagi fet declaracions sobre la procedència de l’ordre d’espionatge, Borràs ja dona més que per fet que l’Estat està darrere d’aquesta ordre.