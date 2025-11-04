Artur Mas porta l’operació Catalunya a l’Audiència Nacional

L’operació Catalunya, una de les guerres brutes contra la nació catalana més recents, suma un nou capítol al serial. L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha presentat querella per l’operació Catalunya a l’Audiència Nacional, tal com ha avançat el diari El Nacional i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies (ACN). L’expresident de la Generalitat, exlíder de Convergència i Unió, i una de les cares més reconeixibles durant el Procés independentista porta la querella a l’Audiència de Barcelona es tragués l’embolic judicial de sobre adduint que no és un organisme competent per poder tractar el cas en la resolució del recurs que la defensa de Mas va presentar a la decisió inicial de rebutjar la demanda.
Segons l’organisme judicial de la capital de Catalunya va descartar tractar el cas perquè l’espionatge que l’expresident de la Generalitat va patir a través del programa d’espionatge israelià Pegasus i que Mas va denunciar no només hauria afectat el líder independentista sinó que també va afectar el Govern que ell mateix presidia durant els anys del Procés. És per això que des del tribunal de la capital de Catalunya creu que no té la competència per tractar aquests temes que afecten la Generalitat haurien de recaure en l’Audiència Nacional.
Una influència sobre tot el Govern català
A la interlocutòria que recull l’ACN, el tribunal de la ciutat de Barcelona posa especial èmfasi en el fet que l’espionatge amb el programa Pegasus no hauria estat dirigit només contra l’expresident Mas i no només hauria vulnerat el dret a la intimitat de Mas, sinó que la intenció d’aquest espionatge era influir en l’executiu català, un dels motius de pes que esgrimeix l’audiència de Barcelona per rebutjar tractar l’espionatge i remetre l’expresident de la Generalitat de Catalunya a l’Audiència Nacional.