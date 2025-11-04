La Operación Cataluña, una de las guerras sucias contra la nación catalana más recientes, suma un nuevo capítulo al serial. El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha presentado una querella por la Operación Cataluña en la Audiencia Nacional, tal como ha avanzado el diario El Nacional y ha confirmado la Agencia Catalana de Noticias (ACN). El expresidente de la Generalitat, exlíder de Convergència i Unió, y una de las caras más reconocibles durante el Proceso independentista lleva la querella a la Audiencia de Barcelona al haber retirado el embrollo judicial argumentando que no es un organismo competente para poder tratar el caso en la resolución del recurso que la defensa de Mas presentó a la decisión inicial de rechazar la demanda.

Según el organismo judicial de la capital de Cataluña, se descartó tratar el caso porque el espionaje que el expresidente de la Generalitat sufrió a través del programa de espionaje israelí Pegasus y que Mas denunció no solo habría afectado al líder independentista sino que también afectó al Gobierno que él mismo presidía durante los años del Proceso. Es por eso que desde el tribunal de la capital de Cataluña cree que no tiene la competencia para tratar estos temas que afectan a la Generalitat y deberían recaer en la Audiencia Nacional.

Imagen de archivo del expresidente de la Generalitat Artur Mas presentando la querella por la Operación Cataluña y el espionaje con Pegasus / ACN

Una influencia sobre todo el Gobierno catalán

En el auto que recoge la ACN, el tribunal de la ciudad de Barcelona pone especial énfasis en el hecho de que el espionaje con el programa Pegasus no habría estado dirigido solo contra el expresidente Mas y no solo habría vulnerado el derecho a la intimidad de Mas, sino que la intención de este espionaje era influir en el ejecutivo catalán, uno de los motivos de peso que esgrime la audiencia de Barcelona para rechazar tratar el espionaje y remitir al expresidente de la Generalitat de Cataluña a la Audiencia Nacional.