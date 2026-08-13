L’eclipsi fa visible la mala gestió

L’eclipsi total d’aquestes darreres hores ens havia de regalar un espectacle astronòmic memorable, però per a molts ciutadans la memòria del dia quedarà associada, una vegada més, als problemes de mobilitat. Durant els mesos, però sobretot els dies previs, el president Salvador Illa i el seu executiu van desplegar un fort dispositiu comunicatiu per emmarcar la rellevància del moment. Fins al punt de donar la sensació que era el matei president qui era l’encarregat d’alinear a lluna amb el sol. Tanmateix, quan va arribar l’hora de la veritat i va caldre respondre en allò que és responsabilitat directa de l’administració –garantir uns serveis de transport públic visibles i eficients, sobretot quan s’ha recomanat ad nauseam l’ús del transport públic per evitar que se saturessin les carreteres–, el resultat va tornar a ser un desencís notable. A les vies i a les carreteres.
La saturació a la xarxa de ferroviària de Catalunya per desplaçar-se per veure l’eclipsi va ser evident al llarg de la jornada d’ahir. L’exemple més clar és l’estació de Tarragona, que va quedar desbordada per la gran multitud i s’hi van acumular fins a 2.000 persones, motiu pel qual es va haver de tancar temporalment. Però també hi ha hagut incidències a Altafulla i a Tortosa. Tot això, després d’una jornada de col·lapse a Rodalies i regionals per la gran quantitat de persones que es volien desplaçar a les Terres de l’Ebre, Tarragona i Lleida per veure aquest fenomen astrològic. Andanes i trens a depassar arreu del país. Les explicacions posteriors, malgrat les bones paraules, són difícils d’assumir: “No teníem més trens”. Ho ha assegurat aquest dijous a 3CatInfo el gerent d’operacions de Rodalies, David Andrés, que ha traslladat les “disculpes” de la companyia “a totes les persones que aquest dimecres no van poder viatjar o que van anar amb molt de retard”. Andrés ha afegit que no es tractava de “cap problema de planificació” sinó d’una qüestió purament de capacitat. Bé, d’incapacitat, perquè una xarxa que no pot atendre de forma eficient un servei ordinari és impossible que pugui atendre un serveix extraordinari. La falta de trens m’ha fet recordar que un servidor encara espera Territori es digni a donar explicacions sobre la misteriosa desaparició de 78 trens de Rodalies en només vuit mesos.
El contrast entre el discurs de l’administració i la realitat del servei resulta especialment sagnant si observem la preparació prèvia. Cal recordar que el mateix executiu va aprovar el 20 de maig de 2025 la creació de la comissió interdepartamental per a la coordinació i la gestió de les actuacions relacionades amb l’eclipsi solar total. L’òrgan havia de servir per planificar de manera transversal i integral la mobilitat, la seguretat i la projecció científica del fenomen astronòmic històric del 12 d’agost de 2026, però, vistos els resultats pràctics en la mobilitat, la sensació que queda és que s’ha prioritzat l’aparador, el màrqueting institucional i el confeti per sobre d’una logística rigorosa i eficaç. De fet, Illa i alguns dels seus consellers han fet una mini gira de dos dies arreu del país per iniciar el compte enrere, però, en canvi, ningú del Govern ha donat la cara pel caos d’ahir. Catalunya necessita un executiu que se centri a resoldre els problemes de fons i a gestionar amb rigor, en lloc de buscar el panem et circenses del moment.