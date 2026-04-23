Zelenski insta les “grans potències” a parar els peus a Putin

S’incrementa la pressió internacional sobre Rússia. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha instat les grans potències de la comunitat internacional, com els Estats Units, la Xina o l’Índia, entre d’altres “actors importants del món”, a intervenir davant Rússia perquè aquest país aturi la guerra, en una entrevista amb la cadena de televisió nord-americana CNN que Europa Press ha recollit.
“Si volem posar fi a la guerra, hem de dir-li a Putin que no té raó. No estic segur que els diàlegs basats en compromisos funcionin”, ha opinat el dirigent ucraïnès sobre el decurs de les converses de pau i la perspectiva d’assolir la pau amb Ucraïna. En aquest sentit, ha considerat que Donald Trump, Xi Jinping i Narendra Modi podrien intercedir davant Rússia.
Zelenski ha incidit en la necessitat d’una intervenció directa, després d’expressar els seus dubtes sobre que els països poderosos “puguin ser mediadors”. Defineix a Putin com un president que “no sent culpa” davant de les nombroses acusacions de violació del dret internacional, la qual cosa és “un gran problema“, i defensa la seva gestió de la guerra: “Nosaltres ens estem defensant. No som agressors. Detenir què? Entre tots, hem de detenir a Putin. Què vol dir ser un gran líder? Vol dir detenir la guerra a través de la diplomàcia”, ha remarcat.
Així mateix, també ha argumentat la importància de desplegar tropes estrangeres a la línia primera línia del front, un cop es pacti el final de la guerra, i d’organitzar una reunió de caps d’estat per abordar el final de la guerra, després que la mediació dels Estats Units no hagi avançat pel conflicte obert amb l’Iran. Un dels condicionaments de Zelenski per seure a la taula de negociacions és l’establiment de les “garanties de seguretat” que permetin albirar el punt final de les hostilitats.
Prop de 300 drons destruïts
Paral·lelament, aquest dijous les autoritats dels dos països en conflicte han anunciat la destrucció de prop de 300 drons llançats contra els seus territoris, en una nit més de foc creuat en el context de la invasió russa iniciada el febrer del 2022.
Concretament, la forca aèria d’Ucraïna ha indicat en un comunicat que les forces russes han llançat 155 drons i 139 han estat destruïts pels sistemes de defensa antiaèria. No obstant això, tan sols nou han impactat en nou punts de país. Les xifres ucraïneses se sumen a les afirmades pel ministeri de Defensa rus, que ha informat de la intercepció de 154 d’aquests vehicles aeris no tripulats.